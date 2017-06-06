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Медведев поручил подготовить предложения об учреждении премии для детских писателей

Культура
6 июня, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что данная премия должна охватить все категории авторов, которые занимаются творчеством для детей

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения об учреждении в РФ национальной премии для детских писателей, иллюстраторов и других авторов литературы для самых маленьких читателей.

Во время общения главы кабмина на книжном фестивале на Красной площади с руководителями детских издательств идею о необходимости введения в России такой премии озвучил детский писатель Андрей Усачёв. Он пояснил, что сейчас существует премия для писателей, в том числе - президентская, правительственная - но они не охватывают все категории создателей детской литературы (иллюстраторов и т.д.) и зачастую касаются только детско-юношеских произведений.

Медведев положительно отозвался о данном предложении. "Если вы все считаете, что это добавит пользы, при том, что не потребуется колоссальных денежных вливаний, то давайте продумаем, как эту премию можно было бы организовать", - сказал Медведев, поручив главе Роспечати Михаилу Сеславинскому внести соответствующее предложение. По словам главы кабмина, данная премия "должна охватить все категории авторов, которые занимаются творчеством для детей - это и писатели, и поэты, и художники, и вообще все, кто причастен к этому процессу, кто вносит свой творческий вклад; начальников туда не надо никаких погружать, а вот творцов надо".

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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