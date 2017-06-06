Правительство рассмотрит возможность восстановить объем средств для библиотечных фондов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство рассмотрит возможность восстановить объем средств, выделяемых на пополнение книжных фондов в библиотеках, до уровня 350 млн рублей вместо сегодняшних 50 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече во время посещения книжного фестиваля на Красной площади с руководителями детских издательств и библиотек.
"Действительно, денег было больше. Насколько я помню, по справке, 350 млн рублей. Потом это все скукожилось до 50 (млн рублей). Скажу вам не ради того, чтобы понравиться, я действительно считаю, что это совсем небольшая цифра, и мы ее можем нарастить хотя бы до того уровня, который был до сих пор, хотя бы до уровня в 300-350 млн рублей", - сказал Медведев.
Он отметил, что даст соответствующее поручение. "Я такое поручение дам, и деньги коллеги найдут", - заявил премьер.
Перед встречей с книгоиздателями глава правительства осмотрел один из павильонов книжной ярмарки, посвященный изданиям для детей, в том числе, образовательным.
Представители издательских компаний, демонстрируя главе правительства свою продукцию, отметили, что она выпускается без дотаций, при этом цены на книги удается сохранить доступными.
Премьеру рассказали также о новинках, показав несколько изданий для детей в необычных форматах.