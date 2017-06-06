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На фестивале "Красная площадь" впервые назвали лауреатов литературной премии "Лицей"

Культура
6 июня, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

На конкурс поступило более 2 тыс. работ молодых русскоязычных авторов из России и других стран

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лауреатов литературной премии "Лицей" имени А. С. Пушкина назвали в рамках фестиваля "Красная площадь". Первая церемония награждения состоялась на главной сцене книжного смотра, установленной напротив храма Василия Блаженного.

Заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев рассказал, что на конкурс поступило более 2 тыс. работ молодых русскоязычных авторов из России и других стран. Рукописи приходили из Украины, Белоруссии, Южной Кореи, США, Франции, Германии.

"Это премия молодых талантов", - сказал Григорьев. По его словам, победителям предстоит "омолодить" литературу.

Григорьев выразил надежду, что премия станет ежегодной. "Мы ждем от них новых прорывов, не только от лауреатов, но и всех тех, кто участвовал в конкурсе, - сказал он. - Надеюсь, каждый год мы будем собираться чтобы награждать победителей премией "Лицей".

Средний возраст соискателей составил 30 лет, к участию в конкурсе приглашались поэты и прозаики от 15 до 35 лет. "Вам повезло, вы навсегда останетесь первыми", - отметил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, обращаясь к финалистам.

Лауреаты

В категории "Поэзия" первое место завоевал Владимир Косогов. Второе место заняла поэтесса Дана Курская. Третье место досталось Григорию Медведеву за сборник стихотворений "Карманный хлеб".

В номинации "Проза" первое место завоевала Кристина Гептинг. Премию за второе место получила Евгения Некрасова за сборник рассказов "Несчастливая Москва". Третье место завоевал Андрей Грачев.

Специальный приз "Слова на вес золота" получили Анна Ревякина и Сергей Кубрин.

Учредители конкурса и жюри

Учредителями премии выступили Российский книжный союз, Роспечать, Литературный институт имени Горького, финансирование взяла на себя южнокорейская группа компаний "Лотте".

Говоря об учредителях, представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что наступило время, чтобы российская компания учредила премию для молодых южнокорейских поэтов и прозаиков.

Оценивало работы финалистов экспертное жюри во главе с писателем Павлом Басинским. "Трудно было выбирать первое место, - сказал он. - Это проза, которую будет читать молодежь. В ней есть посыл обществу... как быть терпимыми, как быть добрыми".

"Это новые голоса, у нас есть шанс услышать эти голоса еще не один раз, - отметил один из судей Евгений Бунимович. - Сегодня гораздо труднее сделать так, чтобы тебя услышали".

Призовой фонд премии составляет 4,8 млн рублей. Победители в каждой из номинаций получили по 1,2 млн рублей, за второе место предусмотрен приз в размере 700 тыс. рублей, награда за третье место составляет 500 тыс. рублей.

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