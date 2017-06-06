Кинотеатры могут обязать ограничить ротацию одного фильма до 35% от общего числа сеансов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минкультуры РФ разработало проект федерального закона, согласно которому количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом вводится норма, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня", - говорится в проекте закона.
Отмечается, что проект разработан "в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов".
Планируется, что законопроект вступит в силу уже в январе 2018 года.