Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинотеатры могут обязать ограничить ротацию одного фильма до 35% от общего числа сеансов

Культура
6 июня, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Отмечается, что проект федерального закона "позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Константинов/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минкультуры РФ разработало проект федерального закона, согласно которому количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом вводится норма, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня", - говорится в проекте закона.

Отмечается, что проект разработан "в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов".

Планируется, что законопроект вступит в силу уже в январе 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
2
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
5
Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма
6
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
7
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама