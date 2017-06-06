Сергей Шнуров уверен, что произведения с его выставки попадут в Эрмитаж

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил выставку "Ретроспектива брендреализма" в Московском музее современного искусства, заверив журналистов, что рано или поздно его работы попадут в Эрмитаж.
Ранее произведения Шнурова уже были показаны в музее "Эрарта" в Санкт-Петербурге.
"Монументальные высказывания в рамках административных корпораций - это не мой жанр, - заявил музыкант в ответ на вопрос, намерен ли он сотрудничать с музеями. - Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж".
"Ретроспектива, потому что манифест брендреализма был написан еще в 2005 году, а в 2006 прошла первая выставка в этом жанре, - отметил Шнуров. - Почти все картины с той выставки были проданы. Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram".
Картины и инсталяционные объекты были придуманы Шнуровым, а воплощены командой художников, имена которых Сергей не раскрывает. "Сегодня техническое исполнение от идеи оторвано очень сильно, - подчеркнул куратор выставки Дмитрий Озерков. - Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают".
На выставке можно увидеть вязаный портрет певицы Земфиры, холодильник с сахаром в виде гроба, бочки с нефтью в виде банок сгущенки, портрет Стаса Михайлова, надгробный памятник селфи. "Я поддерживаю любую интерпретацию, - заявил Шнуров. - Задача художника - создать семантическое поле. Что хотел сказать художник - совершенно не важно, художник хотел, чтобы вы что-то сказали".
Многие работы Шнурова, как и его клипы, посвящены критике современной действительности - провокационные "скульптуры" из пластика и реди-мейды высмеивают фанатов селфи, современные тренды. "Эпатаж - это ярлык, который заставляет не думать, - сказал Шнуров. - В моих работах есть и серьезность, ведь Сергей Шнуров - это тоже бренд. Бренд, который манипулирует брендами".