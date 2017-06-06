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Подо Ржевом установят масштабный мемориал павшим защитникам Отечества

Культура
6 июня, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, создание мемориала может стать "локомотивом развития для Ржевского района"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Масштабный мемориал павшим в Великой Отечественной установят в районе города Ржева в Тверской области, в ближайшее время будет объявлен всенародный сбор средств на проект. Об этом сообщил на заседании в Российском военно-историческом обществе (РВИО) его председатель, министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Район Ржева - особый, там произошла одна из самых кровопролитных битв мировой истории. Я бы хотел подчеркнуть, что это общественная инициатива. На базе общественных организаций, возможно, РВИО, будет создан общественный оргкомитет, и планируется создать мемориал на пожертвования, на народные деньги. Это не быстрая задача, хотим, чтобы это был мемориал масштаба Трептов-парка (в Берлине - прим. ТАСС), масштаба памятников нашим советским солдатам-освободителям в Вене, Болгарии, Бресте", - сказал Мединский.

Министр отметил, что на сегодняшний день "самые яркие, интересные, трогательные и масштабные мемориалы советским воинам оказались за рубежом, за исключением Сталинграда, где несколько другой эмоциональный посыл".

По его словам, создание подобного мемориала также может стать "локомотивом развития для Ржевского района", привлечь дополнительное благоустройство, создать дополнительные рабочие места. В планах также открытие в районе филиала музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

С 25 апреля по 8 мая на территории Ржевского района Тверской области прошла Международная военно-историческая поисковая экспедиция РВИО "Ржев. Калининский фронт". Останки 370 защитников Отечества были подняты и перезахоронены. Кроме того, было обнаружено 48 медальонов и документов (из них 28 находятся на экспертизе, 15 - прочитано, личности бойцов идентифицированы, ранее все они числились пропавшими без вести).

Немецко-фашистские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) область спустя 10 дней после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов области. По данным правительства области, за 28 лет поисковой деятельности на территории региона найдены и перезахоронены останки более 55 тыс. погибших воинов, установлено свыше 4,6 тыс. имен.

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