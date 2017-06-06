Выручка Sotheby's от "русских торгов" в Лондоне превысила $16 млн

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выручка Sotheby's от состоявшихся торгов предметами русского искусства составила 12,1 млн фунтов ($15,6 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, подчеркнув, что этот показатель на 73% превышает итоги аналогичных продаж июня прошлого года.

9,9 млн фунтов ($12,7 млн) Sotheby's принесла продажа картин русских художников. Самыми дорогими из 201 представленного лота стали две картины Исаака Левитана (1860-1900). Полотно "Лето" было продано за 908 тыс. фунтов ($1,1 млн). Вторая картина мастера "пейзажа настроения" под названием "Заросший пруд" была реализована за ту же цену.

"Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" кисти Ильи Репина (1844-1930) была продана за 765 тыс. фунтов ($990 тыс.), а полотно Константина Юона (1875-1958) "Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича" нашло нового владельца за 729 тыс. фунтов ($940 тыс.).

Картина Алексея Боголюбова (1824-1896) "Вид Венеции с церковью Санта-Мария-дела-Салюте на расстоянии" была продана за 500 тыс. фунтов ($645 тыс.), что в два раза превысило нижний порог оценочной стоимости. В общей же сложности доля реализованных лотов составила 78%.

В секции декоративно-прикладного искусства объем продаж составил 2,2 млн фунтов ($2,8 млн). Топ-лотом стали часы производства мастерской Карла Фаберже с золотом и эмалью, которые ушли с молотка за 296 тыс. фунтов ($380 тыс.), а изготовленная из бронзы модель памятника императора Александра III была продана за 112,5 тыс. фунтов ($145 тыс.).

Торги были организованы в рамках так называемой русской аукционной недели, которые традиционно проводятся в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Накануне торги провел аукционный дом Christie's. Его выручка превысила 5 млн фунтов ($6,5 млн). 7 июня, в последний день продаж, свои лоты коллекционерам предложат аукционные дома MacDougall's и Bonhams.