Выручка Sotheby's от "русских торгов" в Лондоне превысила $16 млн

Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы и двустороннее сотрудничествоПолитика 6 июня, 21:33
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в СирииМеждународная панорама 6 июня, 21:31
Демченко победил Бакро в седьмом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 6 июня, 21:27
FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации норвежской лыжницы ЙохаугСпорт 6 июня, 21:20
"Локомотив" согласовал с Алексеем Миранчуком новый четырехлетний контрактСпорт 6 июня, 21:19
Ученые разошлись в оценке законопроекта об изменении порядка выборов главы РАННаука 6 июня, 21:16
Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннисуСпорт 6 июня, 21:10
Глава ЦИК пообещала упростить систему голосования к следующим выборам в ГосдумуПолитика 6 июня, 21:08
Скончался саудовский миллиардер Аднан Хашогги - крупнейший торговец оружиемОбщество 6 июня, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выручка Sotheby's от состоявшихся торгов предметами русского искусства составила 12,1 млн фунтов ($15,6 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, подчеркнув, что этот показатель на 73% превышает итоги аналогичных продаж июня прошлого года.
9,9 млн фунтов ($12,7 млн) Sotheby's принесла продажа картин русских художников. Самыми дорогими из 201 представленного лота стали две картины Исаака Левитана (1860-1900). Полотно "Лето" было продано за 908 тыс. фунтов ($1,1 млн). Вторая картина мастера "пейзажа настроения" под названием "Заросший пруд" была реализована за ту же цену.
"Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" кисти Ильи Репина (1844-1930) была продана за 765 тыс. фунтов ($990 тыс.), а полотно Константина Юона (1875-1958) "Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича" нашло нового владельца за 729 тыс. фунтов ($940 тыс.).
Картина Алексея Боголюбова (1824-1896) "Вид Венеции с церковью Санта-Мария-дела-Салюте на расстоянии" была продана за 500 тыс. фунтов ($645 тыс.), что в два раза превысило нижний порог оценочной стоимости. В общей же сложности доля реализованных лотов составила 78%.
В секции декоративно-прикладного искусства объем продаж составил 2,2 млн фунтов ($2,8 млн). Топ-лотом стали часы производства мастерской Карла Фаберже с золотом и эмалью, которые ушли с молотка за 296 тыс. фунтов ($380 тыс.), а изготовленная из бронзы модель памятника императора Александра III была продана за 112,5 тыс. фунтов ($145 тыс.).
Торги были организованы в рамках так называемой русской аукционной недели, которые традиционно проводятся в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Накануне торги провел аукционный дом Christie's. Его выручка превысила 5 млн фунтов ($6,5 млн). 7 июня, в последний день продаж, свои лоты коллекционерам предложат аукционные дома MacDougall's и Bonhams.