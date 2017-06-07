"Холодное танго" Павла Чухрая откроет XXVIII "Кинотавр" в Сочи

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Режиссер Павел Чухрай получит почетный приз и представит свою новую картину "Холодное танго" на XXVIII Открытом российском кинофестивале "Кинотавр", который стартует в Сочи.

Создателю кинокартин "Вор", "Водитель для Веры" и "Русская игра" на торжественной церемонии открытия фестиваля вручат приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу", после чего состоится премьера новой ленты Чухрая. По словам президента "Кинотавра" Александра Роднянского, это "очень гуманистическая, глубокая картина".

В киноленте "Холодное танго" снимались Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие, в широкий российский прокат фильм выйдет 22 июня 2017 года. "Холодное танго" - это история любви и ненависти двух людей, которые впервые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в один драматический узел.

Конкурсные фильмы

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов - "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова. Половина конкурсных лент - дебюты.

Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов, в жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов.

Внеконкурсные показы и деловая программа

Вне конкурса на "Кинотавре" покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получившую приз жюри на Каннском кинофестивале. На закрытии фестиваля 14 июня, после церемонии вручения основных призов, публика увидит киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.

Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.

В этом году будет также представлена программа, в которой вниманию профессионалов будут представлены фильмы, находящиеся еще в стадии производства: "Спитак", режиссер Александр Котт, продюсер Елена Гликман; "Война Анны", режиссер Алексей Федорченко, продюсеры Артем Васильев и Андрей Савельев и другие. "На примере каждой картины мы поговорим о том, как представить фильм зрителю, какая рекламная стратегия может оказаться наиболее эффективной в каждом конкретном случае, что общее и что индивидуальное может быть использовано в современных концепциях маркетинговой коммуникации", - говорится о программе на сайте фестиваля.

Также практически одновременно с "Кинотавром" в Сочи проходит российский кинорынок. Ведущие кинокомпании представят свои новые проекты, к примеру, состоится презентация фильмов "Напарник", "Бабушка легкого поведения", демонстрация первых 20 минут комедии "Гиппопотам" по роману Стивена Фрая.