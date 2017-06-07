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Народный артист РФ Владимир Симонов отмечает 60-летний юбилей

Культура
7 июня, 2:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

После дня рождения актер отправится в Румынию на Международный театральный фестиваль SIBIU, где 9 и 10 июня будет показан спектакль "Минетти", в котором он играет главную роль

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ведущему актеру Театра имени Вахтангова, народному артисту России Владимиру Симонову в среду исполняется 60 лет. Список поздравивших юбиляра открыли его коллеги - вахтанговцы, опубликовавшие коллективное послание на сайте театра.

"Дорогой Владимир Александрович, Вы - артист Божьей милостью. Диапазон Ваших ролей - безграничен", - говорится в обращении. В подтверждение приводится перечень ролей, которые в разные годы исполнил именинник в таких спектаклях Театра Вахтангова, как "Старинные водевили", "Лето в Ноане", "Закат", "Варвары", "Опера нищих", "Принцессе Турандот", "Фрекен Жюли", "Амфитрион", "Мадемуазель Нитуш". Далее упоминаются работы Симонова, сделанные им в других театрах, в частности, в МХТ имени Чехова и в Театре Et Сetera.

"Ваше мастерство возрастало с каждым годом: драма, комедия, трагедия, гротеск - все жанры подвластны Вам", - констатируют вахтанговцы, делая акцент на творчестве юбиляра в коллективе, возглавляемом Римасом Туминасом.

"Ваше сотрудничество с Римасом Туминасом каждый раз - путешествие в неизведанное, и каждый раз - победа. Пандар ("Троил и Крессида"), Серебряков ("Дядя Ваня"), Рене ("Ветер шумит в тополях"), Гусар в отставке ("Евгений Онегин"), Эфраим Дудак ("Улыбнись нам, Господи") и, наконец, Минетти в одноименном спектакле - роль поистине исполинского масштаба, трагическая исповедь актера, посвятившего жизнь сцене", - отмечается в приветствии, завершающемся пожеланием юбиляру "здоровья, счастья, неиссякаемых душевных сил и оптимизма, удачи и успехов".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Вахтанговского театра, сразу после юбилейного дня Владимир Симонов отправится в Румынию на Международный театральный фестиваль SIBIU, где 9 и 10 июня будет показан спектакль "Минетти", в котором он играет главную роль.

Владимир Симонов окончил Театральное училище имени Щукина в 1980 году и был принят в труппу Вахтанговского театра. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел во МХАТ, но через шесть лет вернулся в Театр имени Вахтангова, где служит по сей день. Актер также востребован на радио, на телевидении, в кино. Среди наиболее запомнившихся киноработ с участием Симонова - "Дети Арбата", "Граница. Таежный роман", "Московские окна", "Достоевский". Симонов отмечен многими творческими наградами, в числе которых премии "Чайка", "Фигаро" имени Андрея Миронова, "Хрустальная Турандот".

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