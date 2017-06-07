Российские музыканты выступят на сценах Карнеги-холла в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и российской оперной певицы Хиблы Герзмавы пройдет на сцене главного зала Стерн (Stern Auditorium) Карнеги-холла в Нью-Йорке. Одновременно на другой сцене Карнеги-холла, в зале Вейл (Weill Recital Hall), дебютирует лауреат Международного конкурса пианистов в Кливленде (США) москвич Никита Мндоянц. Никаких других выступлений в этот вечер в Карнеги-холле не запланировано, сообщает корреспондент ТАСС.

"Вишневый сад" на Манхэттене

Как пояснила ТАСС президент компании "Маэстро Артист" Мария Шкловер, концерт "Виртуозов Москвы" и Хиблы Герзмавы проходит в рамках большого американского тура музыкантов и пятого фестиваля искусств "Вишневый сад". Артисты уже успели выступить в Бостоне (штат Массачусетс), столичном Вашингтоне, Чикаго (штат Иллинойс), а после Нью-Йорка их ожидают в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния). В программе прозвучат известные арии из опер, классические оркестровые произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Шостаковича, Эдварда Грига, Винченцо Беллини и других композиторов.

Среди нью-йоркских слушателей у певицы Хиблы Герзмавы много поклонников, поскольку она периодически выступает в солирующих партиях и на сцене Метрополитен-опера, а свой дебютный концерт в Карнеги-холле дала в октябре 2015 года.

Приятное совпадение

В беседе с корреспондентом ТАСС пианист Никита Мндоянц высказал мнение, что такой "российский вечер" в Карнеги-холле, скорее всего, является "совпадением, хоть и приятным". Выступление самого Мндоянца на этой престижной площадке предусмотрено контрактом, который в качестве главного приза получает лауреат конкурса в Кливленде.

"В случае победы лауреат совершает гастроли по городам Америки и, что наиболее почетно, имеет возможность выступить в Карнеги-холле, - пояснил он. - Среди слушателей в зале будет много тех, кто следит за моим творчеством с 2016 года, с победы в Кливленде. Кроме того, в зале будет много русскоязычной публики, проявляющей особый интерес к фортепианной музыке, а также мои друзья и знакомые музыканты". "О том, что в это же время на другой сцене будет выступать Владимир Теодорович и его оркестр, я узнал совсем недавно, и мне это очень приятно, поскольку я был стипендиатом фонда Спивакова", - подчеркнул музыкант.

В программе пианиста из Москвы "Шесть багателей" Людвига ван Бетховена, пьесы Роберта Шумана, соната Сергей Прокофьева, а также вариации его собственного сочинения.

В Карнеги-холле, построенном на средства филантропа Эндрю Карнеги в 1891 году, расположены три зала. Главный, названный в честь скрипача Айзека Стерна, вмещает свыше 2,8 тыс. человек. Зал под названием Зэнкель (Zankel Hall) рассчитан на 600 зрителей, а зал Weill Recital Hall, получивший имя американского филантропа Вейла Стэнфорда, вмещает до 268 человек и обычно предназначен для выступлений камерных музыкантов и солирующих артистов. В открытии Карнеги-холла в 1891 году принимал непосредственное участие Петр Чайковский, который дирижировал Нью-Йоркским симфоническим оркестром, исполнившим торжественный марш, написанный в честь коронации российского императора Александра III.