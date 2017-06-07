Московский пианист Никита Мндоянц дебютирует на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Московский пианист, композитор, преподаватель Московской консерватории и лауреат Международного конкурса в Кливенде (США) 2016 года Никита Мндоянц дебютирует на сцене концертного зала Карнеги-холла. Перед нью-йоркской публикой он исполнит классические произведения и собственные сочинения, которые еще не звучали в стенах престижного концертного зала. Об этом молодой пианист рассказал накануне своего выступления в интервью ТАСС.

Карнеги-холл - особый зал для российских музыкантов

"Выступление в зале Карнеги имеет особое значение для российских музыкантов, - считает пианист, - поскольку в его открытии принимал участие Петр Ильич Чайковский, здесь много выступал Сергей Рахманинов. Это зал с богатейшей историей, одна из важнейших мировых сцен, сыграть на которой считается большой вехой в биографии любого музыканта".

"К выбору репертуара я подходил очень тщательно, понимая, что нью-йоркскую публику удивить трудно, - пояснил Мндоянц. - Поэтому на моем концерте не будет звучать популярная классика и хитовые произведения".

"Для программы я выбрал одно из самых последних сочинений Людвига ван Бетховена - "Шесть багателей", которые стоят особняком в его творчестве, и в них есть место для фантазии исполнителя. В первом отделении также прозвучит цикл вариаций Роберта Шумана, - добавил он. - Для второго отделения я выбрал Восьмую сонату Сергея Прокофьева, поскольку считаю обязательным включить в свою программу русского композитора, и я также планирую исполнить собственные сочинения".

Как композитор Никита Мндоянц исполнит "Вариации на тему Паганини".

Создание музыки напоминает архитектуру

Музыку Мндоянц сочиняет давно и довольно активно, причем исполняют ее многие его друзья и коллеги. "Тот факт, что я сочиняю, очень дополняет восприятие исполняемой мной музыки, в целом, - рассказал пианист. - Таким образом расширяется музыкальная ткань. А что касается камерных сочинений, то мне всегда интересно, как ее трактуют другие музыканты, особенно играющие на струнных инструментах, которыми я сам не владею".

"Мало кто из композиторов может сказать, как именно и когда зарождается основное зерно будущего произведения, - пояснил он. - Это процесс, который долго обдумывается, ты все время прокручиваешь материал - в дороге, на отдыхе, и мысли постоянно этим заняты. Потом уже за инструментом прорабатываются отдельные моменты, идет разработка тем".

"Весь этот процесс напоминает ремесленное искусство, - считает композитор, - выстраивание цельного сочинения сродни архитектуре или кино, когда необходимо задействовать чувства времени, формы и пропорций".

"На данный момент я получаю огромное удовольствие от исполнительства, концертов и гастролей, выступлений с оркестрами. На сочинительство уже не остается так много времени, но я не чувствую, что это в ущерб, - заметил он. - Возможно, в будущем, лет через тридцать, когда гастроли не будут мне даваться так легко физически, я буду уделять больше внимания музыке и преподаванию".

Современная музыка - смешение всех стилей

По мнению молодого композитора, современная музыка представляет собой уникальное явление. "В ней неимоверным образом проявляется огромный разброс стилей, их смешение - это сонорная, шумовая музыка, но в то же время есть композиторы, которые стараются придерживаться традиционной музыки начала ХХ века, - напомнил он. - Есть и те, кто увлекается электронной музыкой, находится под влиянием рока и джаза - такого разброса не было никогда, ни в одну из эпох".

"С одной стороны, быть композитором сейчас, возможно, проще, так как можно выбрать направление, которое тебе ближе, - предположил Мндоянц. - Но, с другой стороны, стирается индивидуальность и нет такого масштаба личности, какими были Стравинский, Прокофьев, Шостакович, до сих пор оказывающие влияние на композиторов. Сейчас нет таких фигур, которые стилистически и эстетически ознаменовали бы собой наше время, и нужны годы, чтобы в современной музыке был совершен прорыв".

Система преподавания музыки не нуждается в реформировании

Как преподаватель Никита Мндоянц очень высоко оценивает современную систему образования в музыкальных школах и вузах. "Я не считаю, что российская система нуждается в реформировании, - сказал он. - То, что дала советская фортепианная школа - это отличное образование, там все настолько продуманно и прочно, что не дает никакого сбоя. Все попытки реформирования не вписываются в эту систему, поэтому лучше придерживаться и сохранять традиции".

"Многие западные музыканты, пианисты учились и учатся у преподавателей русской школы (например, Ван Клиберн), - подчеркнул он. - Главное ее отличие - это отношение к звуку, его глубина, прикосновение к клавишам. Это иное качество слышно с первых нот".

Впереди у Никиты Мндоянца многочисленные гастроли. Среди ближайших - большой тур в ЮАР, а в 1918 году предстоят гастроли в крупных городах Китая.

Никита Мндоянц родился 31 марта 1989 году в Москве в семье музыкантов. Он получил образование как пианист и композитор в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, а потом и в самой Московской консерватории. Мндоянц - лауреат многочисленных международных конкурсов, стипендиат различных фондов, член Союза композиторов России.