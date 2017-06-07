Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пиотровский, Григорович и композитор Артемьев стали лауреатами Госпремий за 2016 год

Культура
7 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Имена лауреатов огласил в Кремле советник президента Владимир Толстой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Балетмейстер Большого театра Юрий Григорович

Балетмейстер Большого театра Юрий Григорович

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2016 год в области литературы и искусства. Имена лауреатов огласил в Кремле советник президента Владимир Толстой.

Так, Госпремии удостоен композитор Эдуард Артемьев, один из основоположников советской электронной музыки, автор музыки к таким фильмам, как "Солярис", "Зеркало", "Сталкер" Тарковского, "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Курьер" Карэна Шахназарова и др. за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

За выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства Госпремия присуждена балетмейстеру Государственного Академического Большого Театра России Юрию Григоровичу.

За вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия Госпремии также удостоен генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Лауреатом отдельной Государственной премии - за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности - удостоен писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю еще 3 июня в Санкт-Петербурге, где российский лидер находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Остальным лауреатам Путин вручит Госпремии, по традиции, в День России 12 июня на торжественной церемонии в Кремле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране
3
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Власти опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее в Иране
7
Предполагаемый сообщник вице-губернатора Курской области признал вину
Темы дня
Загрузка...
Реклама