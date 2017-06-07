Пиотровский, Григорович и композитор Артемьев стали лауреатами Госпремий за 2016 год

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2016 год в области литературы и искусства. Имена лауреатов огласил в Кремле советник президента Владимир Толстой.
Так, Госпремии удостоен композитор Эдуард Артемьев, один из основоположников советской электронной музыки, автор музыки к таким фильмам, как "Солярис", "Зеркало", "Сталкер" Тарковского, "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Курьер" Карэна Шахназарова и др. за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.
За выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства Госпремия присуждена балетмейстеру Государственного Академического Большого Театра России Юрию Григоровичу.
За вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия Госпремии также удостоен генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Лауреатом отдельной Государственной премии - за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности - удостоен писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю еще 3 июня в Санкт-Петербурге, где российский лидер находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Остальным лауреатам Путин вручит Госпремии, по традиции, в День России 12 июня на торжественной церемонии в Кремле.