Режиссер Андрей Звягинцев хочет уйти от фильмов современной тематики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, получивший недавно приз жюри Каннского кинофестиваля с картиной "Нелюбовь", готов на время уйти от фильмов о современности и снять кино на историческую тему. Сейчас он выбирает из нескольких проектов, посвященных разным эпохам. Об этом режиссер сообщил ТАСС перед творческим вечером в Екатеринбурге.

"В настоящий момент на столе продюсера лежат три проекта, которые никак не связаны с современностью. Если будут основания запустить их, то это (уход от фильмов современной тематики - прим. ТАСС) само собой, самым естественным образом произойдет", - сказал Звягинцев.

Новый фильм режиссера может быть посвящен либо событиям Второй мировой войны, либо становлению христианства в Киевской Руси или даже эпизоду из истории Древней Греции. Все три сценария уже написаны и ждут экранизации. "И это никак не связано с моим интересом к историческим знаниям, я же не историк. Просто сюжеты этих сценариев в свое время откликнулись в сердце", - рассказал Звягинцев, отметив, что "проекты высокобюджетные, поэтому их нелегко запустить".

Кинообразование не обязательно

По мнению Андрея Звягинцева, кинообразование не всегда обязательно для режиссера.

"У меня театральное образование, малого того, не режиссерское, а актерское. Я уверен, что не обязательно, и тому есть немало примеров: Тарантино в киношколе не учился. Я убежден, как и 15 лет назад, что достаточно двух-трех недель общего курса о том, как работает площадка (съемочная - прим. ТАСС), провести один-два фильма непосредственно на площадке, даже в качестве наблюдателя, а дальше - это твоя решимость действовать", - сказал он.

Звягинцев считает, что гораздо важнее "насмотренность". По его мнению, "нужно много смотреть хорошего, большого кино".

Режиссеру предлагают преподавать, но сам он пока не планирует этого делать. "Просто не нахожу возможным ежедневно, семинар за семинаром, сессия за сессией, в течение нескольких лет встречаться с группой молодых людей и что-то им рассказывать о кино. Мне нечего им рассказать, просто потому что у меня нет метода. Я не знаю, как научить другого делать кино. Я подозреваю, что это чисто алхимический процесс, трудно поддающийся передаче из рук в руки", - сказал он.

Ремейк фильма Бергмана

Звягинцев в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал о задумке сделать ремейк фильма шведского режиссера Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" 1973 года. Эта идея появилась в 2011 году, сразу после картины "Елена", но воплотить ее вовремя не дали правообладатели.

"Мне показалось, что можно было бы сделать ремейк этой истории. Тогда я позвонил Роднянскому (продюсеру Александру Роднянскому - прим. ТАСС) с предложением. Сказал, что, по- моему, это могло бы быть хорошей идеей - перенести на нашу почву, с нашими актерами, с сегодняшними реалиями. Фильм о разводе, об отношениях мужчины и женщины, которые пришли к кризису", - сказал Звягинцев.

Однако, по словам режиссера, получить права на экранизацию не удавалось в течение пяти лет.

"Мы связались с правообладателями, а там аж четыре стороны, договорились с тремя из них, и никак не могли договориться с последней из сторон. Мы были очень серьезно настроены..., но в течение пяти лет так и не могли приобрести права на ремейк. За это время мы сняли "Левиафан", летом 2015 года появился замысел "Нелюбви", и вот..., спустя два-три месяца после начала работы над "Нелюбовью", пришел сигнал о том, что нам согласны отдать эти права", - отметил режиссер.

"Теперь, после такой истории, как "Нелюбовь", делать такой шаг (экранизация сценария Бергмана - прим. ТАСС) было бы странно. Хотя я вот думаю, что этот фильм бы был настолько полезен, важен и нужен здесь и сейчас, что, может быть, было бы правильно купить хотя бы опцион на какой-то срок", - считает Звягинцев.

О режиссере

Андрей Звягинцев окончил Новосибирское театральное училище, а затем актерский факультет ГИТИСа. Работы Звягинцева входят в список 100 лучших фильмов XXI века, составленный Би-би-си. "Нелюбовь" - пятый фильм режиссера, чья мировая премьера состоялась в рамках крупнейшего кинофестиваля.

Первый фильм Звягинцева "Возвращение" завоевал приз кинофестиваля в Венеции - как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Его "Изгнание" получило "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а "Елена" удостоилась в Канне спецприза программы "Особый взгляд".

Четвертая лента, "Левиафан", была отмечена призом за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотым глобусом" за "Лучший фильм на иностранном языке" и получила номинацию на "Оскар".