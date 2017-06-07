Минкультуры будет добиваться запрета на показ фильма "Зов космической эволюции"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство культуры России будет добиваться запрета на показ фильма "Зов космической эволюции", в котором, как считают в ведомстве, используется свастика в целях пропаганды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Минкультуры в августе 2016 года отозвало прокатное удостоверение от 12 февраля 2013 года на фильм "Зов космической эволюции" - "по причине использования в фильме свастики в целях пропаганды". Автор фильма - лидер Международного центра Рерихов Людмила Шапошникова (1926-2015). Арбитражный суд Москвы признал законным решение ведомства, однако 6 июня этого года апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

"Министерство считает, что решение суда первой инстанции принято законно и обоснованно, поэтому в скором времени будет подана кассационная жалоба на недопустимость кому-либо использовать свастику в целях пропаганды", - отмечается в заявлении ведомства.

Отзыв прокатного удостоверения означает, что фильм не может демонстрироваться в кинотеатрах и распространяться на DVD.