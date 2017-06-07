Путин: "Кинотавр" не стареет и является ярким событием в культурной жизни страны

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям стартующего в Сочи XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
"Более четверти века прошло со старта этого замечательного творческого проекта. Но "Кинотавр" не стареет с годами и сегодня по-прежнему является ярким, ожидаемым событием в культурной жизни страны. Он всегда находится в эпицентре кинематографической жизни, служит авторитетной площадкой для профессионального общения, демонстрирует глубокое, качественное кино. И конечно, фестиваль по праву гордится богатой историей и сложившимися традициями", - говорится в поздравлении президента, опубликованном пресс-службой Кремля.
Путин выразил уверенность, что и нынешний, "Кинотавр" запомнится насыщенной программой, интересными, заслуживающими внимание работами, будет содействовать развитию отечественной киноиндустрии, продвижению российских фильмов на зарубежные рынки.