Аукционный дом MacDougall's продал в Лондоне предметов русского искусства почти на $6 млн

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ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выручка MacDougall's от проведенных 7 июня торгов предметами русского искусства составила £4,5 млн ($5,8 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который принял участие в "Русской неделе" торгов.
Самым дорогим лотом стало полотно Константина Коровина (1861-1939) под названием "Набережная адмирала Курбе в Вильфранш-сюр-Мер". Она была продана за £630 тыс. фунтов ($816 тыс.), что в два раза превысило изначальный нижний уровень оценочной стоимости. Картина Наталии Гончаровой (1881-1962) "Натюрморт с магнолиями и стаканом" нашел нового владельца за £246 тыс. фунтов ($319 тыс.). За ту же цену была продана и картина Владимира Луппиана (1892-1983) "Революция как этап эволюции".
"Я полагаю, что этот результат демонстрирует, что рынок русского искусства восстанавливается. Мы видим большой уровень активности со стороны покупателей, как коллекционеров, так и торговцев произведениями искусства", - прокомментировал результаты торгов в беседе с ТАСС директор аукционного дома Уильям Макдугалл.
Помимо MacDougall's в "Русской неделе" торгов, которая традиционно проводится в британской столице два раза в год (в мае-июне и в ноябре-декабре), принимают участие аукционные дома Sotheby's, Christie’s и Bonhams.