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Недавно обнаруженную картину Франсиско Гойи представили в Испании

Культура
7 июня, 19:38 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Полотно является копией с некоторыми изменениями работы, созданной в 1741-1742 годах итальянским художником Коррадо Джаквинто для церкви в Риме

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МАДРИД, 7 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Музей Сарагоны в испанском автономном сообществе Арагон представил картину "Экстаз Сан-Антонио Аббата" Франсиско Гойи (1746-1828), передает агентство Europa Press.

По данным агентства, музей приобрел полотно в 1925 году. Оно хранилось на складе, а два года назад работу обнаружила специалист Мануэла Мена. По ее словам, авторство приписывалось неизвестному художнику или Франсиско Байеу (1734-1795). "Она (картина) было очень грязной, вся потемневшая и тусклая", - подчеркнула эксперт.

Тогда полотно отправили в национальный музей Прадо на реставрацию, которая продолжалась в течение года. За это время специалисты "постепенно стали понимать, что эта маленькая картина имеет величие Франсиско Гойи", - добавила Мена. Предположительно, она было написана между 1777 и 1781 годом.

Полотно является копией с некоторыми изменениями работы, созданной в 1741-1742 годах итальянским художником Коррадо Джаквинто (1703-1766) для церкви в Риме. На картине "Экстаз Сан-Антонио Аббата" размером 77 на 55,5 см изображены мгновения до смерти святого, который смотрит на ангела.

Франсиско Гойя является одним из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма. В музее Сарагосы насчитывается более 60 произведений искусства, написанных этим испанским художником.

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