Медведев: "Кинотавр" является уникальной лабораторией отечественного кино

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям стартующего сегодня в Сочи XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", подчеркнув, что фестиваль является лабораторией отечественного кино, где царит особая творческая атмосфера. Телеграмма главы правительства опубликована в среду на сайте кабмина.

"За прошедшие десятилетия ваш форум состоялся как уникальная лаборатория отечественного кино, где царит особая творческая атмосфера. По традиции "Кинотавр" радует зрителей яркими премьерами, встречами с любимыми актерами и режиссерами, предоставляет возможность профессионалам обсудить актуальные вопросы кинопроизводства, а дебютантам дает прекрасный шанс заявить о себе, сделать первый, но важный шаг на пути к успеху", - говорится в сообщении.

Глава правительства напомнил, что благодаря кинофестивалю многие лауреаты завоевали признание, а их картины стали настоящими событиями в культурной жизни. "Среди них "Кавказский пленник" Сергея Бодрова-старшего, "Брат" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Нежный возраст" Сергея Соловьева, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Бедные родственники" Павла Лунгина. Эти фильмы любят, смотрят, к ним возвращаются", - подчеркнул премьер.

Медведев выразил уверенность, что конкурсная программа XXVIII "Кинотавра" будет насыщенной и интересной, покажет зрителям талантливое, глубокое, актуальное, новое российское кино, а также подарит незабываемые впечатления.

Глава правительства пожелал участникам и гостям кинофестиваля успехов, заслуженных побед и всего наилучшего.