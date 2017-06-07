Мацуев надеется, что архив в имении Рахманинова в Швейцарии не уйдет с молотка

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КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Пианист, арт-директор Фонда Рахманинова Денис Мацуев рассчитывает, что архив Рахманинова, который находится в имении композитора "Сенар" в Швейцарии, останется в неизменном виде и не уйдет с молотка.
Вопрос о необходимости приобретения "Сенара", где Рахманинов жил с семьей накануне Второй Мировой войны, Мацуев поднял в 2012 году на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Итогом стало поручение президента РФ Владимира Путина Минкультуры и МИД РФ изучить вопрос о возможности приобретения архива Рахманинова и его имения в собственность РФ.
"Мы ждем, там ситуация во всех этих юридических вещах, если не будет выкуплен ("Сенар" - прим. ТАСС) до ноября этого года, то перейдет в мэрию Люцерны. <…> Здесь мы говорим о том, что Россия, безусловно, будет участвовать в судьбе "Сенара", просто формально, как это будет оформлено, надо у знатоков выяснять", - сказал журналистам Мацуев на закрытии фестиваля "Белая сирень" в честь Сергея Рахманинова в Казани.
По словам Мацуева, "сейчас уже можно говорить о том, что архив Рахманинова, который находится в "Сенаре" (в состав входят рукописи, рояль - прим. ТАСС), останется в неизменном виде, не уйдет с молотка". "Фонд Рахманинова будет там делать мероприятия, мастер-классы. Это будет место, которое будет доступно для любого желающего, это будет мемориал, музей", - сказал он.
В июне этого года в интервью ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что проект покупки имения "Сенар" пришлось заморозить из-за санкций и отсутствия консолидированной позиции наследников композитора по схеме продажи поместья. Он уточнил, что в Швейцарии "есть несколько людей, которые влияют на принятие решения о продаже поместья". По его словам, "начались разговоры о том, чтобы продать это все в розницу".