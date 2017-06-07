СМИ: Хворостовский выступит в Сочи и Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, проходящий лечение от опухоли головного мозга, в скором времени даст концерт в Сочи, а в декабре планирует выступить в Москве. Об этом музыкант сообщил в интервью "Российской газете".

"Приватный концерт в Лондоне. Потом два концерта с Аидой Гарифуллиной - в Замке Графенегг недалеко от Вены на знаменитом музыкальном фестивале и в Сочи на площадке Культурного центра "Сириус". Я готовлюсь и очень жду этих выступлений. Сейчас после каждого концерта, что даю в своем состоянии, я бываю по-настоящему счастлив", - сказал Хворостовский, отвечая на вопрос о творческих планах.

Певец подтвердил свое намерение отказаться на время лечения от оперных проектов. "Лучше я концерты спою. И в Венской опере, надеюсь, состоится концерт, который в марте был вынужден отменить. Правда, я поменял программу. Вместе с пианистом Ивари Илья исполню старинные русские романсы... И спою концерт в "Карнеги-холл". И в Москве обязательно. Только с датой надо поточнее определиться. Наверное, это произойдет в декабре", - добавил он.

Хворостовский отметил, что именно творчество помогает ему сегодня. "Мой голос - это часть меня, часть дела, которому я служу. Огромного дела, которое меня спасает сегодня, без которого я не могу жить… Я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово", - отметил певец.

По его словам, онколог, который его наблюдает, смотрит на него, "как на чудо". "Я раньше на коляске катался. Теперь уже без коляски справляюсь", - поделился музыкант.

2 июня певец выступил в родном Красноярске. "Я должен был приехать и дать концерт. И приехал, несмотря ни на что (после выступления в Петербурге 27 мая певец упал и повредил плечо - прим. ТАСС). И смог выступить перед своими земляками, любовь которых ко мне невероятна и очень дорога моему сердцу. Такого потрясения, таких грандиозных чувств, на грани человеческих возможностей, я давно не испытывал", - признался Хворостовский.

Борьба с болезнью

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекратил работать. Однако в конце сентября 2016 года певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос".

После нескольких отмененных и отложенных выступлений в начале года знаменитый баритон с большим успехом появился в конце апреля на сцене в Торонто, а также преподнес сюрприз гостям "Метрополитен-опера" по случаю 50-летия театра.