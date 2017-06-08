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Киноверсия сериала Шахназарова "Анна Каренина" выходит в российский прокат

Культура
8 июня, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В Москве картина "Анна Каренина. История Вронского" будет идти в 90 кинотеатрах

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина", который в апреле демонстрировался на телеканале "Россия-1", выходит в четверг в российский прокат. Только в Москве картина "Анна Каренина. История Вронского" будет идти в 90 кинотеатрах.

"Люди, уже видевшие мою ленту на премьере, соглашались, что это другой фильм, не похожий на сериал, хотя материал тот же, - рассказал режиссер ТАСС. - У меня герой - скорее Вронский, чем Анна, по крайней мере, его фигура становится вровень с ней. Там есть целый ряд сцен, которые сняты специально под большой экран, они по-другому смотрятся, другая образность в картине, концептуально, идейно там многое другое".

В фильме Шахназарова знакомая по роману Льва Толстого история Анны Карениной рассказана через воспоминания графа Вронского. К пожилому Вронскому, которого в фильме играет в актер Максим Матвеев, приходит сын Карениной - Сергей, которому граф и рассказывает историю своей трагической любви с замужней Анной (Елизавета Боярская).

По словам Шахназарова, в центре сюжета - "судьба Вронского, его груз, который он несет на плечах после смерти Анны всю жизнь". Режиссер рассказал, что сосредоточил повествование на трех основных героях - Анне, Вронском и Каренине. "Мне всегда был интересен этот любовный треугольник, это описано живо, современно и, самое главное, правдиво", - поделился Шахназаров.

"Многое из того, что происходило между Анной и Вронским, я видел в жизни. В фильме нет многих линий, которые есть и в романе Толстого, и в телефильме, - продолжил режиссер - Но я не хочу противопоставлять сериал фильму, и то, и то - моя работа, я получил большое удовольствие от работы над сериалом".

Рассуждая о творчестве Льва Толстого, режиссер признался, что больше всего любит его малую прозу - "Севастопольские рассказы", повести "Хаджи-Мурат" и "Казаки". "Лев Николаевич - огромная величина, я могу перечитывать его бесконечно", - сказал Шахназаров.

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