Выручка от торгов предметами русского искусства в Лондоне составила $30 млн

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Общая выручка от недели торгов предметами русского искусства в Лондоне составила £23,1 млн ($29,9 млн). Об этом свидетельствуют итоги продаж, данные о которых получены ТАСС от четырех аукционных домов, традиционно принимающих участие в проводящихся два раза в год торгах картинами русских и советских художников, предметами декоративно-прикладного искусства и иконами.

По мнение экспертов, результаты показывают, что рынок продолжает восстанавливаться после кризиса, а на торги выставляются лоты более высокого качества и по более реалистичным ценам, чем ранее.

Топ-лоты от Левитана

Два самых дорогих произведения искусства реализовал Sotheby's. Ими стали картины Исаака Левитана (1860-1900). Полотно "Лето" было продано за £908 тыс. ($1,1 млн). Картина мастера под названием "Заросший пруд" была реализована за ту же цену.

Еще одним примечательным лотом стал "Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" кисти Ильи Репина (1844-1930). Картина, созданная в Италии в 1894 году и изображающая сына художника, была продана за £765 тыс. ($990 тыс.).

В секции декоративно-прикладного искусства объем продаж составил £2,2 млн ($2,8 млн). Топ-лотом стали часы производства мастерской Карла Фаберже с золотом и эмалью, которые ушли с молотка за £296 тыс. ($380 тыс.), а изготовленная из бронзы модель памятника императору Александру III была продана за £112,5 тыс. ($145 тыс.).

В общей сложности торги принесли Sotheby's £12,1 млн ($15,6 млн), при этом было реализовано 78% лотов.

Результаты Christie's

Выручка аукционного дома Christie's, основного конкурента Sotheby's, превысила £5 млн ($6,5 млн), а доля реализованных лотов также оказалась очень высокой, составив 77%.

Самым дорогим произведением стал эскиз костюма Креонта, выполненный в 1904 году Львом Бакстом (1866-1924). Набросок костюма для постановки "Антигоны" Софокла, единственную роль в котором на сцене Нового театра Лидии Яворской исполнила Ида Рубинштейн, ушел с молотка за £377 тыс. ($487 тыс.) после пятиминутной борьбы.

Акварель Константина Сомова (1869-1939) "Летнее утро", которая в этом году украсила каталог Christie's, была продана за £281 тыс. ($363 тыс.), что более чем в четыре раза превысило ее изначальную оценочную стоимость. Портрет мальчика кисти Бориса Григорьева (1886-1939), созданный в начале 1930-х годов и впервые появившийся на рынке, был продан за £257 тыс. ($330 тыс.).

Эксперты Christie's назвали итоги продаж успешными. "Этот первый в году аукцион русского искусства показал, что рынок динамично развивается, - заявила директор департамента русского искусства Christie’s в Лондоне Сара Мэнсфилд. - Атмосфера в зале была энергичной и была подкреплена интенсивной торговлей как по телефону, так и через интернет. Потрясающая статистика доказывает, что интерес к русскому искусству набирает обороты".

Итоги MacDougall's и Bonhams

Успешными стали торги и для аукционного дома MacDougall's, выручка которого составила £4,5 млн ($5,8 млн).

Самым дорогим лотом стало полотно Константина Коровина (1861-1939) под названием "Набережная адмирала Курбе в Вильфранш-сюр-Мер". Она была продана за £630 тыс. ($816 тыс.), что в два раза превысило изначальный нижний уровень оценочной стоимости. Картина Наталии Гончаровой (1881-1962) "Натюрморт с магнолиями и стаканом" нашла нового владельца за £246 тыс. ($319 тыс.). За ту же цену была продана и картина Владимира Луппиана (1892-1983) "Революция как этап эволюции".

"Я полагаю, что этот результат демонстрирует, что рынок русского искусства восстанавливается быстрыми темпами. Мы видим большой уровень активности со стороны покупателей, как коллекционеров, так и торговцев произведениями искусства", - прокомментировал результаты торгов в беседе с ТАСС директор аукционного дома Уильям Макдугалл.

Выручка аукционного дома Bonhams составила £1,5 млн ($1,95 млн), а самым дорогим лотом стало монументальное полотно "Охота на лису" кисти Дмитрия Стеллецкого (1875-1947). Работа, являющаяся настоящим воплощением неорусского стиля, была продана за £257 тыс. ($333 тыс.), то есть в три раза дороже изначальной оценки.

"Мы довольны. Во время торгов было много оживления, больше, чем в предыдущее разы, и это отчасти характеризует ситуацию в общем на рынке", - прокомментировала в разговоре с ТАСС результаты торгов директор русского отдела Bonhams Дарья Черненко. По ее словам, в общей сложности было реализовано 60% лотов.

Мнение эксперта

"Это положительные итоги, рынок растет, подъем, который мы видели в прошлом году, продолжается", - сказал ТАСС известный британский галерист, специализирующийся на торговле произведениями русского искусства, Джеймс Баттервик. По его мнению, на такое положение дел указывает то, что "количество непроданных лотов было очень небольшим".

По мнению Баттервика, это вызвано двумя факторами. "Во-первых, цены стали более реалистичными: в результате недавнего спада люди начали ставить более низкие цены. Во-вторых, качество вещей стало более высоким, что логично, потому что при подъеме рынка, что происходит сейчас, качество лотов также улучшается", - сказал эксперт.

"Хотя во время этих торгов ни один из лотов не достиг отметки в £1 млн, общий объем продаж оказался больше, чем в ноябре прошлого года", - отметил Баттервик. В ноябре прошлого года, когда торги предметами русского искусства проводились в последний раз, выручка аукционных домов составила £23 млн ($28,8 млн).