Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Оливер Стоун считает свой фильм, снятый на основе серии бесед с президентом РФ Владимиром Путиным, попыткой улучшить взаимоотношения между США и Россией. Об этом режиссер рассказал в среду газете Star Tribune.

"Для США крайне важно понять другую точку зрения", - цитирует издание его слова. "Я заинтересован в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений", - добавил Стоун.

Путин и Стоун провели несколько бесед, на основе которых снят четырехсерийный документальный фильм. Он будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.