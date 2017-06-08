Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Оливер Стоун считает свой фильм, снятый на основе серии бесед с президентом РФ Владимиром Путиным, попыткой улучшить взаимоотношения между США и Россией. Об этом режиссер рассказал в среду газете Star Tribune.
"Для США крайне важно понять другую точку зрения", - цитирует издание его слова. "Я заинтересован в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений", - добавил Стоун.
Путин и Стоун провели несколько бесед, на основе которых снят четырехсерийный документальный фильм. Он будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.