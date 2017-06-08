Режиссер О'Райлли: Западу необходимо узнавать Россию без насаждаемых СМИ стереотипов

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Фильм ирландского режиссера Джонни О'Райлли с участием ведущих российских актеров "Москва никогда не спит" выходит в четверг в американский прокат. Как надеется режиссер, кинокартина позволит западному зрителю увидеть Россию вне политического пространства, без стереотипов, все чаще распространяемых СМИ. Об этом он рассказал в интервью ТАСС накануне выхода фильма в прокат.

Стереотипы создают СМИ

"Я не могу сказать, что в этой работе есть политика, но в ней, конечно, можно почувствовать искреннюю симпатию к россиянам и сожаление по поводу того, как их воспринимают за пределами страны, - отметил режиссер. - Я прожил в Москве 12 лет и, как и все россияне, вижу, что иностранцы знают об этой стране очень мало". По мнению О'Райлли, основная причина такой ситуации - политическая.

"Вся информация, распространяемая на Западе о России, пропускается через фильтр геополитики, - считает он. - К сожалению, все, что знают иностранцы о России - это решения и действия российских властей, тогда как народ остается в тени". "В фильме я хотел показать иностранным зрителям страну за рамками политического пространства, - отметил О'Райлли. - И для выхода картины в прокат по США я выбрал именно это время, когда политическая напряженность начала напоминать стиль холодной войны, а стереотипы и штампы о России и россиянах все чаще насаждаются СМИ".

"Первоначальная задача была показать западному зрителю более утонченный взгляд на современную российскую культуру. Именно поэтому я использую в фильме сразу несколько тем и сюжетов. Однако при работе я не задумывался над тем, для какой аудитории мы снимаем фильм, поскольку больше сосредоточился на эмоциональной составляющей", - добавил он.

Традиции Станиславского

По мнению ирландского режиссера, процесс кинопроизводства в России несколько отличается от западного с точки зрения профессионализма, и не в лучшую сторону. Однако это никаким образом не имеет отношения к актерам.

"Начиная с обучения актерскому мастерству и дальше, на протяжении всей своей карьеры, российские актеры очень глубоко погружаются в мир исполнительского искусства и воображения, - подчеркнул О'Райлли. - Актеры работают и в театре, и в кино. При этом, в отличие от киноиндустрии, российская театральная традиция в России чрезвычайно сильна, а русский театр является одним из лучших в мире. Поэтому большинство западных актеров используют в своей работе именно ту технику и идеи, которые заимствовали у Станиславского".

По словам режиссера, с задействованными на съемочной площадке российскими актерами у него сложилось "очень хорошее понимание". Главные роли в фильме "Москва никогда не спит", который вышел в российский прокат еще в 2015 году, исполнили Михаил Ефремов, Алексей Серебряков, Алена Бабенко, Юрий Стоянов, Елена Сафонова и другие.

У Москвы есть душа

Джонни О'Райлли начал изучать русский язык в 19 лет, в 1989 году. "В то время Россия, наконец, открыла границы, и это было потрясающе, - вспоминает режиссер. - Я начал знакомиться с культурой и народом, которых раньше скрывал железный занавес и которые были готовы общаться с миром. И я решил учить русский, чтобы поехать в Россию".

"На Западе неправильно оценивают Россию как нечто целостное, монолитное, - сказал О'Райлли. - На самом деле есть две России - это власть и русский народ, которых слишком часто объединяют в целое". "На меня, как и на большинство русских людей, не слишком влияет политическая ситуация, я продолжаю любить Россию, собираюсь туда приезжать и работать", - подчеркнул он. О'Райлли напомнил, что под его началом в Москве был организован фестиваль "Ирландская неделя", и поэтому как минимум каждый март он посещает столицу.

Как считает ирландский режиссер, Москва отличается от многих столиц мира. "У Москвы есть душа", - сказал он. О'Райлли планирует продолжать сотрудничество с Россией в области кино. "В настоящее время у меня в планах один-два фильма на родном языке, но я читаю много сценариев на русском и обязательно вернусь, чтобы продолжить работу", - заверил ирландский режиссер.