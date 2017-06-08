Вячеслав Зайцев готовит персональную выставку картин в своем Доме моды

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский модельер Вячеслав Зайцев планирует провести персональную выставку картин в своем Доме моды в Москве. Об этом кутюрье рассказал ТАСС.

"Небольшая галерея находится в моем Доме моды, но не каждый зритель может ее посетить. В ближайшее время я планирую устроить выставку для широкого просмотра", - сказал Зайцев.

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Модельер напомнил, что серию его картин можно увидеть в Центральном выставочном зале "Манеж", где 7 июня открылся Международный фестиваль изобразительных искусств.

"Все эти работы я написал, когда жил в Сан-Франциско в 1990 годах, - сказал Зайцев. - Это был тяжелый период для меня. Я ушел из официальной советской моды и уехал в Америку сразу после смерти мамы, у меня тогда было трагическое состояние. Может быть поэтому я начал рисовать такие сложные метафизические картины, образы, которые возникали в моем сознании, были неожиданностью даже для меня самого".

Находясь в Сан-Франциско, он рисовал на протяжении 24 дней. Начинал работать в 9 утра и заканчивал поздним вечером, создав таким образом 54 картины. "Обычные краски моментально начали разъедать мои пальцы, и я перешел на масляную пастель, достигнув в этой технике определенных успехов", - вспоминает Зайцев.

"Для меня кумирами на все времена были и остаются: Караваджо, Малевич, Кандинский, Бакст и Ренуар", - сказал он.

Зайцев-художник

Почти все работы Зайцева находятся в частных коллекциях. Первые выставки, прошедшие в Сан-Франциско, Лос- Анджелесе и Нью-Йорке, были для него очень успешными. Был в творчестве художника и "бельгийский период", когда он творил специально для частной галлереи русских художников в Бельгии.

В последнее время Вячеслав Михайлович активно осваивает компьютер. Готовит эскизы для тканей, зонтов, платков. "Вернулся к тому, с чего начинал, когда закончил Ивановский Химико-технологический техникум, - пояснил модельер. - Ведь тогда, в далеком 1956 году, моя первая специальность была художник по росписи тканей. И сейчас я снова упиваюсь этим производством".