"Лето" за миллион: 5 самых дорогих картин "русских торгов" в Лондоне

Общая выручка от недели торгов предметами русского искусства, завершившихся 7 июня в Лондоне, составила £23,1 млн (почти 1,7 млрд рублей). Наибольшую выручку показал Sotheby’s — £12,1 млн. Christie’s наторговал на £5 млн, MacDougall’s на £4,5 млн, Bonhams на £1,48 млн. ТАСС - о самых дорогих картинах, проданных на "русских торгах".

Исаак Левитан, "Лето" (Sotheby’s)

Стоимость: £908,8 тыс.

Самыми дорогими лотами торгов русского искусства аукционного дома Sotheby’s стали две картины Исаака Левитана. Полотна "Лето" и "Заросший пруд" ушли с молотка по одной цене — за £908,8 тыс. ($1,1 млн)

Картина "Лето" датирована 1891 годом. Тогда же Антон Чехов после посещения Парижского салона писал своей сестре: "Русские художники намного серьезнее французских. Сравнивая с теми пейзажами, которые я увидел здесь, могу назвать Левитана королем".

Считается, что на картине "Лето" художник запечатлел просторы вокруг деревни Затишье в Тверской губернии. Сюда весной 1891 года Левитан приехал со своей возлюбленной — художницей Софьей Кувшинниковой.

Изначально "Лето" оценивалось в сумму £1-1,5 млн, но в итоге было продано чуть дешевле.

Исаак Левитан, "Заросший пруд" (Sotheby’s)

Стоимость: £908,8 тыс.

Вдвое превысить сумму эстимейта (предварительной оценки) удалось "Заросшему пруду". Художник писал картину в 1887–88 годах, вдохновившись одноименной работой Василия Поленова. Всего Левитан создал три версии "Заросшего пруда". Одна из них хранится в музее-заповеднике "Поленово", вторая — в Русском музее, а третья была выставлена на торги Sotheby’s.

До этого полотно появлялось на аукционе более 20 лет назад. Первым покупателем "Заросшего пруда" был коллекционер и эмигрант Лео Масковский. Он увидел картину в 1932 году в Риге на выставке русской живописи двух последних столетий и приобрел ее. Большую часть своего собрания Масковский распродал в 1930-х годах перед переездом в Мюнхен. Но "Заросший пруд" так и хранился в его семье. Уже после смерти коллекционера в 1972 году его вдова распродала остатки коллекции на аукционах в Лондоне и Женеве.

Илья Репин, "Портрет Юрия Репина на фоне Неаполитанского залива" (Sotheby’s)

Стоимость: £764,7 тыс.

Впервые Илья Репин посетил Неаполь в 1873 году, будучи студентом Академии художеств, а спустя 20 лет вернулся туда со своим 16-летним сыном Юрием. В письме прозаику и коллекционеру Александру Жиркевичу художник сообщал, что хочет отложить в сторону кисти и отдохнуть. Но несмотря на свои желания, в Неаполе Репин создал ряд картин, в том числе и проданный на торгах Sotheby’s "Портрет...".

Сына художник запечатлел возле перил на балконе квартиры, которую Репины снимали в богатом районе Санта-Лючия. Осенью 1894 года Илья Репин выставлял портрет сына в Санкт-Петербурге, а в 1907-м в художественном салоне Жана Батиста Аванцо на Кузнецком Мосту картина была продана и впоследствии оказалась в одной из частных коллекций в Нью-Йорке.

Константин Юон, "Ночь в Кремле накануне коронации царя Михаила Федоровича" (Sotheby’s)

Стоимость: £728,7 тыс.

Константин Юон написал это полотно в 1914 году. На ее создание художника вдохновила работа над постановкой оперы "Борис Годунов", для которой он готовил декорации.

"Для работы над оперой Мусоргского в Париже в 1913 году в рамках дягилевских сезонов мне необходимо было понять архитектуру Новодевичьего и Чудова монастырей. А для других сцен — архитектуру строений внутри Московского Кремля", — позднее объяснял сам Юон.

Картина хранилась в частной коллекции в Швеции, а после дважды — в 1992 и 2008 годах — выставлялась на торгах Sotheby’s. Эстимейт картины составлял £400–600 тыс., но в итоге она была продана дороже.

Константин Коровин, "Набережная адмирала Курбе в Вильфранш-сюр-Мер" (MacDougall’s)

Стоимость: £629,7 тыс.

Константин Коровин написал полотно в 1922-м. В тот же год художник покинул Советский Союз и через Германию добрался до Франции и поселился с семьей в Париже. Правда, позднее из-за болезни сына художник перебрался на юг к морю — в городок Вильфранш. После жизни в Тверской области с ее северной природой Коровин наслаждался яркими южными красками. Его пейзажи тех лет наполнены солнечным светом. На "Набережной адмирала Курбе в Вильфранш-сюр-Мер" художник изобразил пустынную набережную во время сиесты и зелено-голубую гладь залива.

Ася Цейтлин