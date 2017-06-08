Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паука

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Британский актер Том Холланд и американский режиссер Джон Уоттс 21 июня представят в Москве свой новый фильм "Человек-паук: Возвращение домой". Об этом ТАСС сообщили организаторы их визита.
В российский прокат картина выйдет 6 июля в форматах 2D, 3D и IMAX 3D, в Америке - 7 июля. В приключенческом экшне снимались Холланд ("Первый мститель: противостояние", "В сердце моря"), Роберт Дауни-младший, Мариса Томей ("Игра на понижение", "Рестлер"), Майкл Китон ("Бердмэн", "В центре внимания") и другие.
Согласно сюжету, после встречи с командой Мстителей ("Первый Мститель: Противостояние"), Питер Паркер (Том Холланд) возвращается домой, стараясь жить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй (Мариса Томей).
Актеру и танцору Холланду 21 год. Артист наиболее известен по роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. Он также сыграл главную роль в мюзикле "Билли Эллиот" и снялся в фильме "Невозможное".