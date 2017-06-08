Российские фильмы собрали в прокате более 6 млрд рублей за 5 месяцев

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские фильмы собрали в прокате за первые пять месяцев 2017 года более 6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
"За пять месяцев 2017 года российские фильмы собрали в прокате рекордные 6,34 млрд рублей, - говорится в сообщении ведомства. - Для сравнения: кассовые сборы от проката российского кино по итогам 2016 года составили 8,6 млрд рублей. Доля российского кино составляет 25,3%".
Топ-10 российских релизов 2017 года возглавил фильм Федора Бондарчука "Притяжение", созданный при поддержке Минкультуры России и собравший в прокате более 1 млрд рублей. Эту картину увидели около 4 млн зрителей. Вторую строчку заняла лента Дмитрия Киселева "Время первых", также получившая государственную поддержку и собравшая около 600 млн рублей. На третьем месте - комедия Антона Федотова "Кухня. Последняя битва" - ее оценили порядка 1,5 млн человек, кассовые сборы превысили 350 млн рублей.
В пятерку лидеров по итогам кассовых сборов, отмечают в Минкультуры, вошли "Защитники" Сарика Андреасяна и комедия Романа Каримова "Гуляй, Вася!" (кассовые сборы от каждой из картин приближаются к отметке 300 млн). Кинематографический роман Валерия Тодоровского "Большой" посмотрели более 1 млн зрителей, фильм заработал более 250 млн.
В десятку лидеров также вошли отечественный мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", фильм ужасов "Невеста" Святослава Подгаевского, комедия Романа Самгина "Везучий случай" и "Любовь с ограничениями" Дмитрия Тюрина. "Суммарно аудитория десяти самых кассовых российских фильмов превысила 13,5 млн зрителей", - подчеркнули в Минкультуры.