ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе

Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" © Александр Щербак/ТАСС

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Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" © Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выставка "Венеция Реннессанса" представит в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина работы Тициана Вечеллио, Якопо Тинторетто и Паоло Веронезе. Произведения впервые собраны в Москве, некоторые из них никогда ранее не покидали Италию. Экспозиция продолжает знакомство посетителей музея с культурой Италии, сообщила сокуратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ Виктория Маркова.

"После выставки Рафаэля мы сделали эту выставку, и одна продолжает другую. Рафаэль - это одна грань Реннессанса: Тоскана, Рим, Центральная Италия. То, что происходило в Венеции, - это совсем другая история, но там тоже было Возрождение, и, следовательно, венецианцы внесли очень существенный вклад в ту эпоху", - отметила Маркова.

По словам куратора, собранные в рамках данной экспозиции художники представляют золотой век венецианской живописи. "Венецианская школа фактически обретает свои законченные формы, свой язык именно в творчестве Тициана. Тинторетто же был примерно на 30 лет моложе Тициана, Веронезе - на 40 лет. Следовательно, они уже выросли с пониманием непререкаемого авторитета Тициана. Все они способствовали укреплению понятия венецианской школы, они его создали", - подчеркнула она.

"Саломея", "Воскресение Христа" и премьеры

В экспозицию вошли 23 работы. Посетителей ждут портреты и произведения на религиозную тематику - от композиций для частных заказчиков до крупных алтарных образов, а также произведения на мифологические сюжеты. Среди них - "Саломея" Тициана из собрания частной Галереи Дория - Памфили в Риме, а также его "Венера и Адонис", атрибутированная Марковой.

Большинство произведений предоставили крупнейшие музейные собрания и церкви Италии, что директор ГМИИ Марина Лошак назвала "беспрецедентным" обстоятельством.

"Зная Италию и подход директоров итальянских музеев к своим работам, очень бережное отношение к своему искусству, это невероятный жест дружбы, который невозможно не оценить", - заметила она.

Несколько картин принадлежат российским коллекциям. Так, из Эрмитажа прибыли "Святой Георгий с принцессой" Якопо Тинторетто и "Портрет неизвестного", написанный его сыном и помощником Доменико. Впервые после реставрации будет представлена публике картина Веронезе "Воскресение Христа" собрания ГМИИ.

На выставке представлены тактильные макеты по мотивам картин "Воскресение Христа" Веронезе, "Саломея" Тициана и "Грехопадение Адама и Евы" Тинторетто для слепых и слабовидящих посетителей. В рамках выставки будут организованы бесплатные экскурсии на жестовом языке для глухих и слабослышащих.

Выставка откроется для посетителей в пятницу и продолжит работу до 20 августа. На сайте музея экскурсионные путевки на первый день показа уже распроданы. Экспозиция представлена при поддержке посольства Италии в РФ.