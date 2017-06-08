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В Мариинском театре простились с балетмейстером Сергеем Вихаревым

Культура
8 июня, 14:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Худрук театра народный артист России Валерий Гергиев назвал смерть Вихарева "неожиданной и очень безвременной потерей"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Жители Санкт-Петербурга простились с балетмейстером Мариинского театра, заслуженным артистом России Сергеем Вихаревым. Он скоропостижно скончался 2 июня на 56-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в фойе бельэтажа исторической сцены Мариинского театра, где артист многие годы выступал как один из ведущих солистов труппы, а затем работал как балетмейстер. "Неожиданной и очень безвременной потерей" назвал уход Вихарева художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев.

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"Трудно будет сразу восполнить ту пустоту, которая образовалась в связи с этим уходом", - сказал он ТАСС.

По словам Гергиева, Вихарев "был в числе первых как артист и снискал себе очень серьезную репутацию, как археолог балетов прошлого, и его роль и усилия как восстановителя и хранителя исторической или даже музейной хореографии была очень заметна". Маэстро особо выделил работу балетмейстера-реставратора над спектаклем 1899 года по восстановлению балета "Спящая красавица", который многократно был показан и в России, и в Америке, и в Европе. "Вихарев смело взялся за эту непростую задачу, и мы ему такую возможность предоставили. Он ее решал по мере сил", - сказал Гергиев.

О высоком профессионализме Вихарева, его душевной щедрости и чувстве товарищества говорили выступившие на гражданской панихиде и. о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев, коллеги по театру солисты Денис Матвиенко, Олеся Новикова, Реджепмырат Абдыев и др. Похороны Вихарева прошли на Серафимовском кладбище.

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