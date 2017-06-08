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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новый роман Дмитрия Глуховского "Текст" выйдет 15 июня. Об этом сообщили в издательстве АСТ.
"Новая книга не о будущем, а о настоящем, в ней Глуховский создает портрет сегодняшней Москвы и мира, незаметно изменившегося под влиянием новых средств коммуникации", - отметили в издательстве.
"Мы не те, какими были всего десять лет назад. Наш телефон давно врос нам в руку, его память - наша память, мы все время на связи, наш разговор с любимыми, с партнерами, с родными не заканчивается никогда", - приводит пресс-служба АСТ слова Глуховского.
"Это уже даже не разговор, это бесконечный поток букв. Мы не присутствуем там, где находимся. Тот, к кому попал наш телефон, узнает о нас все. И может подменить нас", - сказал он.
Дмитрий Глуховский дебютировал как сетевой писатель с постапокалиптическим романом "Метро 2033", который стал международным бестселлером и переведен на 37 языков. Права на экранизацию романа в 2016 году приобрела голливудская студия MGM, развитием кинопроекта занимается продюсер Майкл де Люка ("Социальная сеть", "Капитан Филипс", "50 оттенков серого").
Среди других книг Глуховского - "Сумерки", "Будущее", "Рассказы о Родине". Писатель признан одним из пионеров бесплатных сетевых публикаций. В настоящее время писатель работает над либретто американской оперы "Три астронавта" по мотивам одноименного произведения Умберто Эко.