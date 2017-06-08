Международный фестиваль фольклора в Заполярье представит кухню и ремесла поморов

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МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа России пройдет 10 июня в старинном поморском селе Умба на побережье Белого моря в Мурманской области. Как сообщили в региональном комитете по культуре и искусству, на фестивале представят кухню и ремесла поморов.
"31 коллектив, около 500 участников из Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, Карелии и Крыма, а также из Эстонии представят свои лучшие номера зрителям фестиваля", - сказали в комитете.
Там отметили, что гостей фестиваля встретят поморскими песнями, угостят рыбником и квасом, а также предложат спустить в реку венки и загадать желание. Затем в центре села развернется "Город мастеров", где свои работы представят народные умельцы. На выставке-ярмарке можно будет понаблюдать за работой мастеров по плетению из лозы и бересты, изготовлению народной игрушки и традиционного поморского старинного оберега козули, лоскутному шитью и вышивке, резьбе по оленьему рогу. Также на фестивале пройдут фольклорные игры, концертные выступления.
Первый фестиваль в Умбе состоялся в 1979 году, в 1996 году он получил статус международного. Фестиваль проводится раз в три года. Праздник призван способствовать сохранению и развитию фольклорных традиций, расширению творческих связей среди фольклорных коллективов и народных мастеров декоративно-прикладного искусства Севера России и Баренцева Евро-Арктического региона.