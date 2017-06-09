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Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". Видеотрансляция

Культура
9 июня, 13:11 UTC+3

Писатель рассказывает об идее создания книги, а также о своих творческих планах

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Материал из 1 страницы

 

Писатель и драматург Эдвард Радзинский рассказывает об идее создания книги "Дочь Ленина" и о ее героях, а также своих творческих планах. 

В пресс-конференции принимает участие актер театра и кино, художественный руководитель Московского Драматического театра Армен Джигарханян.

"Дочь Ленина" - книга в жанре "новой прозы или диалогов". Пять повестей-пьес объединены одной общей темой - взглядом на историю глазами женщины.

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Персоны
Радзинский, Эдвард Станиславович
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