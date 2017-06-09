Пресс-конференция Эдварда Радзинского, посвященная книге "Дочь Ленина". Видеотрансляция

Писатель и драматург Эдвард Радзинский рассказывает об идее создания книги "Дочь Ленина" и о ее героях, а также своих творческих планах.

В пресс-конференции принимает участие актер театра и кино, художественный руководитель Московского Драматического театра Армен Джигарханян.

"Дочь Ленина" - книга в жанре "новой прозы или диалогов". Пять повестей-пьес объединены одной общей темой - взглядом на историю глазами женщины.