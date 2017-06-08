Балет "Дон Кихот" пройдет на открытой площадке в Астане во время EXPO-2017

АСТАНА, 8 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Балет "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса на открытой площадке перед Дворцом мира и согласия представят артисты театра "Астана Опера" в столице Казахстана. Спектакль пройдет 25 июня, он включен в культурную программу международной специализированной выставки EXPO-2017.

Балетмейстером-постановщиком спектакля выступила Народная артистка России, художественный руководитель балета "Астана Опера", ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова. "Задача, которую ставит перед собой наш коллектив, - танцевать хорошо везде, будь то открытая площадка или театральная сцена. Изначально постановка предполагает перемены декораций, использование различных технических приемов, возможных благодаря сценическому оснащению в театре. Поэтому спектакль будет адаптирован для представления под открытым небом", - рассказала Асылмуратова, слова которой приводит пресс-служба театра "Астана Опера".

Как отметила постановщик спектакля, у подножия Дворца мира и согласия воцарится праздничная атмосфера шумной Барселоны. Те, кому понравится спектакль, смогут оценить его полную версию на театральной сцене. "Мы приглашаем всех гостей в театр "Астана Опера", где они смогут посмотреть этот темпераментный, виртуозный балет без купюр, во всем его великолепии", - пояснила художественный руководитель балета.

Как отмечают организаторы, великолепные декорации именитого итальянского сценографа Эцио Фриджерио, красочные костюмы лауреата премии "Оскар", художницы Франки Скуарчапино, успешное использование 3D-эффектов и анимации художника по проекциям Серджио Металли порадуют жителей и гостей столицы.

Партию юной Китри исполнит заслуженный деятель Казахстана Гаухар Усина, ее возлюбленного Базиля представит Арман Уразов. В роли рыцаря печального образа Дон Кихота Ламанчского - Жанибек Иманкулов, его преданного оруженосца Санчо Панса представит Бостан Кожабеков.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней на сегодняшний день подтвердили 115 государств и свыше 20 международных организаций. Ожидается, что экспозицию посетят свыше двух миллионов человек.