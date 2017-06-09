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Гендиректору Чеховского фестиваля Валерию Шадрину вручат японский Орден Восходящего солнца

Культура
9 июня, 1:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Орден присуждается за наибольший вклад в мировую культуру, науку и спортивное движение, а также в развитие отношений своих стран с Японией

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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Валерий Шадрин получит 9 июня одну из высших наград Японии - Орден Восходящего солнца (Золотые лучи с розеткой). Церемония награждения состоится в резиденции посла Японии в Москве.

Орден Восходящего солнца присуждается за наибольший вклад в мировую культуру, науку и спортивное движение, а также в развитие отношений своих стран с Японией. Постановление правительства со списком награжденных было обнародовано в Токио 29 апреля текущего года по случаю национального праздника - Дня Сёва, посвященного предыдущему, ныне покойному японскому императору.

В общей сложности в этот день орденами были награждены выше 4 тысяч человек, среди них - 105 иностранцев из 45 государств и территорий, которые, по мнению Токио, внесли особый вклад в мировую культуру и развитие отношений с Японией. В перечне новых кавалеров ордена значится и генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Валерий Шадрин.

Япония на Чехов-фесте

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Чеховского фестиваля, связи этого театрального форума с Японией стали важнейшей вехой и достижением обеих стран в расширении культурного сотрудничества. В 1998 году спектакль известного японского режиссера Тадаси Судзуки "Дионис" впервые был представлен московской публике в рамках Третьего фестиваля, посвященного 100-летию МХАТ.

"Огромную роль сыграло сотрудничество с Тадаси Судзуки в идее проведения, а затем и организации в Москве Всемирной театральной Олимпиады, состоявшейся в 2001 году", - напомнили в пресс-службе Чехов-феста, отметив, что японский театр был представлен в программе Олимпиады.

Это послужило толчком к принятию Чеховским фестивалем и Центром исполнительских искусств решения о проведении обменных Сезонов театрального искусства двух стран, которые проходили ежегодно в 2002-2006 годах и стали большим праздником и для участников, и для зрителей.

Японский театр был представлен на Чеховском фестивале во всем своем многообразии от традиционного театра до современного, включая танцевальные постановки. Зрители увидели Театр Кабуки, Театр НО, Бунраку, спектакли в постановке Рейко Ното, Икуйо Курода, Дзе Канамори, Сатоси Мияги и других режиссеров и хореографов, перечислили в пресс-службе, подчеркнув, что сейчас в Москве проходит 13-й по счету Чехов-фест, отмечающий 25-летие своего существования, и все это время театральный смотр возглавляет бессменный генеральный директор Валерий Шадрин.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены более 50 граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Среди них - музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссер Юрий Любимов.

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