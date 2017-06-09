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Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме

Культура
9 июня, 8:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Американский режиссер считает, что президент России "дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали"

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что президент России Владимир Путин отличается умом, поддерживает себя в отличной спортивной форме и не склонен окружать себя роскошью. Об этом Стоун, который провел серию бесед с главой российского государства во время съемок своего нового документального фильма, заявил в интервью газете New York Post, опубликованном в четверг.

"Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист", - сказал Стоун о российском лидере. Он также назвал российского лидера "скромным". Рассуждая о том, почему Путин согласился побеседовать с ним, Стоун отметил: "Он дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали".

"Плюс, думаю, мои вопросы были вызовом для него", - добавил режиссер. Он пояснил, что пытался расспрашивать Путина на неожиданные темы, в частности, поинтересовался, хорошо ли тот спит. "Он сказал мне, что спит очень хорошо", - сообщил режиссер. "Если бы я был на его месте, я бы был очень нервным... очевидно, что дзюдо помогает", - отметил Стоун.

Режиссер отметил, что во время бесед с Путиным не заметил, чтобы того окружало показное богатство. "У Путина хорошая дача", - отметил Стоун, отметив при этом, что "не видел яхт и гигантских особняков". По словам режиссера, "ему (Путину) нравятся женщины, и он просиял, когда рядом была моя жена".

Стоун отметил, что не занимался совместными физическими упражнениями с российским лидером. "Он в отличной форме. Думаю, я был бы пристыжен".

О перспективе съемок художественного фильма

На вопрос о том, намерен ли он снять художественный фильм о Путине, Стоун ответил: "Не думаю, что я бы отважился". "Иногда, посмотрев на то, какова реальность, я не уверен, что могу еще что-то выразить", - пояснил он.

Вместе с тем, рассуждая о том, какие актеры могли бы исполнить роль Путина в фильме, Стоун отметил: "Внешне Джереми Реннер немного на него похож". Режиссер также добавил, что Путин "очень умен". "Я не знаю, насколько умен Реннер, - констатировал режиссер. - Ди Каприо мог бы быть похож (на Путина - прим. издание), и он мог бы сыграть также и Ленина".

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Он будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.

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