Мединский надеется, что доля российских фильмов в прокате достигнет 30%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский надеется, что доля отечественных фильмов в кинопрокате составит 30%. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечная цель, которую я вижу, и которая, на мой взгляд, реалистична - это 30% доли российского кино. Как минимум в киносеансах. В идеале и в сборах. Но для этого необходимо принимать большой комплексный пакет мер, и, конечно, надо наступать на частнокапиталистические интересы", - сказал он.

Мединский напомнил, что согласно российскому антимонопольному законодательству, нарушением прав потребителя является ситуация, когда одна компания занимает на рынке долю более 35%. "Это грубейшее нарушение прав потребителя, и это всегда загнивание экономики", - сказал он, отметив, что законопроект защищает не только российское кино, но и хорошее западное.

Ранее Минкультуры РФ разработало проект федерального закона, согласно которому количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. Отмечается, что проект разработан "в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов".