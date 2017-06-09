Канадский режиссер Робер Лепаж заявил, что надеется осуществить новые проекты в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Канадский режиссер Робер Лепаж надеется осуществить новые проекты в России, где в июле он представит две постановки. Об этом режиссер сообщил в интервью ТАСС.

Лепаж представит в России сразу две свои постановки, которые будут показаны в Москве и Сочи. С 4 по 7 июля в рамках проходящего в российской столице ХIII Международного театрального фестиваля имени Чехова Лепаж сыграет моноспектакль "887", а с 1 по 30 июля в Сочи будет выступать Cirque du Soleil с шоу "Тотем" в его постановке.

"Я неоднократно привозил свои спектакли на Чеховский фестиваль в Москву, - напомнил Лепаж. - К тому же в 2013 году поставил в Театре наций "Гамлет/Коллаж" с Евгением Мироновым, который исполняет все роли в шекспировской трагедии". "Я очень надеюсь, что у меня будут и другие проекты в России", - выразил пожелание режиссер.

"Мне всегда казалось, что у людей в России и Канаде много общего, - пояснил он. - У нас много общих ценностей: и вы, и мы - люди северных краев. У нас схожее восприятие ландшафта, смены времен года, погоды, света и, главное, семьи. Какой бы имидж Россия ни пыталась сегодня транслировать, это очень матриархальное общество, так что, да, у нас много общего".

"Я бы хотел заметить, - подчеркнул он, - что русская театральная традиция, школа, очень сильно отличается от североамериканской, канадской или квебекской". "Мне кажется, что русская публика жадна до нового театра, новых подходов и решений, им интересно и любопытно все новое", - поделился своим мнением режиссер.

"Но лично для меня это - улица с двусторонним движением, - продолжил он, - когда я работал с Евгением Мироновым над постановкой "Гамлет/Коллаж", я узнал столько нового. Мне вообще кажется, что любое сотрудничество обогащает всех участников процесса, все приобретают какое- то новое знание". "К сожалению, североамериканский театральный мир достаточно безразличен к сокровищам и богатствам русского театра, а вот русское театральное сообщество стремится открыться и найти новые пути взаимодействия и развития", - заявил Лепаж.