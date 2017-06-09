В Сеуле открылись ежегодные "Пушкинские чтения"

СЕУЛ, 9 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. В столице Республики Корея открылись ежегодные "Пушкинские чтения", приуроченные к очередной годовщине со дня рождения великого русского поэта.

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В мероприятии принимают участие представители российских и южнокорейских культурных кругов, зарубежные дипломаты, а также руководство группы компаний Lotte.

"Несколько дней назад весь мир в очередной раз отметил день рождения Александра Сергеевича Пушкина, - заметил, выступая с приветственной речью, посол России в Республике Корея Александр Тимонин. - По этому поводу мы ежегодно проводим в Сеуле поэтические чтения, посвященные творчеству великого поэта".

Посол напомнил, что в 2013 году возле гостиницы Lotte в центре Сеула был сооружен первый в Корее памятник великому русскому поэту. "Все мы часто проходим мимо этого памятника и убеждаемся, что за эти годы он стал не только достопримечательностью и украшением этой части города, но и местом притяжения для всех любителей русского языка, литературы и искусства", - подчеркнул Тимонин.

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Он выразил благодарность руководству группы компаний Лотте за большой вклад, внесенный им в установку памятника Пушкину в центре Сеула и за проявленный интерес к творчеству русского поэта.

Выступая с ответным словом, президент отеля Lotte Ким Чжон Хван, на территории которого установлен памятник Пушкину, сообщил, что в скором времени в Санкт-Петербурге будет построена гостиница Lotte, на территории которой будет установлен монумент в честь известной корейской писательницы Пак Кён Ни.

"Это будет первый памятник гражданину Республики Корея в России", - заметил Ким Чжон Хван. Он также выразил уверенность, что культурные связи между двумя странами будут развиваться и в дальнейшем.