От Пушкина до Окуджавы: насколько хорошо вы разбираетесь в русских поэтах
В Сеуле открылись ежегодные "Пушкинские чтения"Культура 9 июня, 10:20
Лавров обсудил с Зарифом Сирию и ситуацию вокруг КатараПолитика 9 июня, 10:20
Археологи обнаружили руины четырех древних церквей при строительных работах в МосквеМосква 9 июня, 10:20
Вратарь Джанаев покинул "Ростов"Спорт 9 июня, 10:17
Шляхтин: российские легкоатлеты возвращаются и доказывают, что умеют побеждатьСпорт 9 июня, 10:00
Спасатели укрепляют дамбы в Вагайском районе Тюменской области из-за подъема водыНовости Урала 9 июня, 9:42
СМИ: Мэй не намерена уходить в отставкуМеждународная панорама 9 июня, 9:38
Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"Культура 9 июня, 9:30
Площадь пожаров в сибирской тайге выросла за сутки до 4,5 тыс. гаСибирь 9 июня, 9:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 9 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. В столице Республики Корея открылись ежегодные "Пушкинские чтения", приуроченные к очередной годовщине со дня рождения великого русского поэта.
В мероприятии принимают участие представители российских и южнокорейских культурных кругов, зарубежные дипломаты, а также руководство группы компаний Lotte.
"Несколько дней назад весь мир в очередной раз отметил день рождения Александра Сергеевича Пушкина, - заметил, выступая с приветственной речью, посол России в Республике Корея Александр Тимонин. - По этому поводу мы ежегодно проводим в Сеуле поэтические чтения, посвященные творчеству великого поэта".
Посол напомнил, что в 2013 году возле гостиницы Lotte в центре Сеула был сооружен первый в Корее памятник великому русскому поэту. "Все мы часто проходим мимо этого памятника и убеждаемся, что за эти годы он стал не только достопримечательностью и украшением этой части города, но и местом притяжения для всех любителей русского языка, литературы и искусства", - подчеркнул Тимонин.
От Пушкина до Окуджавы: насколько хорошо вы разбираетесь в русских поэтах
Он выразил благодарность руководству группы компаний Лотте за большой вклад, внесенный им в установку памятника Пушкину в центре Сеула и за проявленный интерес к творчеству русского поэта.
Выступая с ответным словом, президент отеля Lotte Ким Чжон Хван, на территории которого установлен памятник Пушкину, сообщил, что в скором времени в Санкт-Петербурге будет построена гостиница Lotte, на территории которой будет установлен монумент в честь известной корейской писательницы Пак Кён Ни.
"Это будет первый памятник гражданину Республики Корея в России", - заметил Ким Чжон Хван. Он также выразил уверенность, что культурные связи между двумя странами будут развиваться и в дальнейшем.