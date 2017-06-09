Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сеуле открылись ежегодные "Пушкинские чтения"

Культура
9 июня, 10:20 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

В мероприятии принимают участие представители российских и южнокорейских культурных кругов, зарубежные дипломаты, а также руководство группы компаний Lotte

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посол России в Республике Корея Александр Тимонин

Посол России в Республике Корея Александр Тимонин

© Станислав Варивода/ТАСС

СЕУЛ, 9 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. В столице Республики Корея открылись ежегодные "Пушкинские чтения", приуроченные к очередной годовщине со дня рождения великого русского поэта.

СПЕЦПРОЕКТ

Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина

Специальный проект ТАСС о том, что довело "солнце нашей поэзии" до поединка на Черной речке

В мероприятии принимают участие представители российских и южнокорейских культурных кругов, зарубежные дипломаты, а также руководство группы компаний Lotte.

"Несколько дней назад весь мир в очередной раз отметил день рождения Александра Сергеевича Пушкина, - заметил, выступая с приветственной речью, посол России в Республике Корея Александр Тимонин. - По этому поводу мы ежегодно проводим в Сеуле поэтические чтения, посвященные творчеству великого поэта".

Посол напомнил, что в 2013 году возле гостиницы Lotte в центре Сеула был сооружен первый в Корее памятник великому русскому поэту. "Все мы часто проходим мимо этого памятника и убеждаемся, что за эти годы он стал не только достопримечательностью и украшением этой части города, но и местом притяжения для всех любителей русского языка, литературы и искусства", - подчеркнул Тимонин.

Тест

От Пушкина до Окуджавы: насколько хорошо вы разбираетесь в русских поэтах

Пройти тест

Он выразил благодарность руководству группы компаний Лотте за большой вклад, внесенный им в установку памятника Пушкину в центре Сеула и за проявленный интерес к творчеству русского поэта.

Выступая с ответным словом, президент отеля Lotte Ким Чжон Хван, на территории которого установлен памятник Пушкину, сообщил, что в скором времени в Санкт-Петербурге будет построена гостиница Lotte, на территории которой будет установлен монумент в честь известной корейской писательницы Пак Кён Ни.

"Это будет первый памятник гражданину Республики Корея в России", - заметил Ким Чжон Хван. Он также выразил уверенность, что культурные связи между двумя странами будут развиваться и в дальнейшем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
3
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
4
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
5
Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
СМИ: Мэй не намерена уходить в отставку
Темы дня
Загрузка...
Реклама