Компания Universal запускает "Темную Вселенную"

Москва, 9 июня. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Фильм "Мумия" (The Mummy) режиссера Алекса Куртцмана с Томом Крузом в заглавной роли вышел на экраны двух крупнейших мировых кинорынков - США и Китая.

В России ее премьера состоялась на сутки раньше.

Ожидается, что за первый уик-энд картина принесет до $135 млн кассовых сборов только в Северной Америке. Расходы на производство фильма, дистрибьютером которого является кинокомпания Universal Pictures, составили $125 млн.

Для Universal Pictures нынешний выход ремейка одноименной картины 1999 года является чрезвычайно важным событием, которое во многом должно определить лицо этой кинокомпании в ближайшие два десятилетия, отмечают специалисты.

"Мумия" представляет собой первый фильм амбициозной программы создания нового киномира, получившего название Dark Universe (Темная Вселенная). В рамках этой вселенной, характеризующейся единой художественной стилистикой, планируется выпустить ремейки популярных фильмов ужасов, которые были созданы киностудией Universal в ее золотой период – 1920 – 1950-е годы.

Уже начата работа над второй картиной вселенной – "Невеста Франкенштейна" (The Bride of Frankenstein), которая является ремейком одноименного фильма 1935 года режиссера Джеймса Уэйла. Дата его выхода в прокат – 14 февраля 2019 года. В голливудских кругах утверждают, что руководством дано принципиальное согласие на создание еще двух фильмов вселенной: "Человек невидимка", "Франкенштейн", а еще два проекта – ленты "Ван Хельсинг" и "Тварь из Черной Лагуны" находятся в фазе обсуждения.

Кинокомпания не скрывает, что идея обратиться к своему золотому фонду фильмов ужасов и представить его обновленную версию зрителю XXI века стала реакцией на феноменальный успех вселенной Marvel. Так, 15 картин Marvel Cinematic Universe, начало которому положил фильм "Железный человек" (Iron Man, 2008), только на продаже билетов принесли $ 11,7 млрд. Основная часть выручки поступила на счета кинокомпании The Walt Disney Company, которая контролирует капитал Marvel Entertainment, владеющей более, чем 5 тыс персонажами комиксов.

Ставка на киномир, основанный на комиксах, оправдалась и для другой голливудской компании - Warner Bros. Pictures, которая владеет издательством DC Comics. Последнее имеет авторские права на такие популярные персонажи как Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина. 29 фильмов, основанных на произведениях DC Comics, сделали кассовые сборы на сумму в $8,49 млрд. Начало этой кинематографической вселенной положила картина "Супермен" (Superman, 1978) режиссера Ричарда Доннера.

Сейчас в производстве находятся восемь фильмов вселенной DC Comics, поступление последней ленты из этой группы в кинотеатры назначен на 24 июля 2020 года.

С выходом в прокат картины "Мумия" кинокомпания Universal Pictures запускает свою собственную вселенную. Однако в отличие от двух своих голливудских конкурентов она основана не на комиксах, а на своем фонде классической серии фильмов ужасов. Он включает около 100 картин, которые получили всемирную известность за 40 лет и выходили с сентября 1921 года по май 1960 года. Среди персонажей этих фильмов наряду с Мумией, Франкенштейном и Человеком-невидимкой – Дракула, Человек-волк, доктор Джекил и мистер Хайд.

Сейчас компанией разработана стратегия ремейков, которая основывается, в том числе, и на переплетении персонажей. В "Мумии" появляется в качестве действующего лица доктор Джекил. Его сыграл австралийский актер Рассел Кроу. Предполагается, что подбор известных актеров поможет становлению новой вселенной. Так, создатели "Мумии" во многом рассчитывают на популярность Тома Круза.

Голливудские издания сообщают, что предложение сыграть в картине "Невеста Франкенштейна" поступило Анджелине Джоли, а Джонни Депп рассматривается на заглавную роль в фильме "Человек-невидимка". Испанского актера Хавьера Бардема называют в качестве нового Франкенштейна.

Создателем концепции Темной Вселенной Universal выступает режиссер "Мумии" Алекс Куртцман. Именно он должен заложить те кинематографические основы нового киномира, которые призваны обеспечить успех всему этому предприятию. Куртцман уже заявил, что пространство новой вселенной будет существовать "между богами и монстрами". "Если аудитории понравятся эти фильмы, что вселенная будет выстраивать сама себя", - заметил он.

Именно поэтому от успеха ленты "Мумия" будут зависеть появление в голливудском кинематографе еще одного параллельного мира.