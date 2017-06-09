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Режиссер "Блокбастера" на "Кинотавре" отказался ставить свое имя в титрах

Культура
9 июня, 13:05 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Роман Волобуев заявил, что причиной стал "творческий и производственный конфликт" с продюсерами

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СОЧИ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Режиссер и кинокритик Роман Волобуев на конкурсном показе своего фильма "Блокбастер" на фестивале "Кинотавр" заявил об отказе ставить свое имя в титрах. Свое заявление Волобуев сделал непосредственно перед показом, который состоялся 8 июня. Как пояснил на пресс-конференции автор картины, причиной стал "творческий и производственный конфликт" с продюсерами.

"У каждого фильма существует оболочка, существует идея, то, ради чего и как он делается. Эти две вещи должны жить, для меня то, что сделали в итоге ребята (продюсеры картины) с монтажом, пока в меру смешная, немножко прибранная (история)", - пояснил свою позицию режиссер.

Свое решение объявить об отказе от авторства уже на "Кинотавре", режиссер объяснил журналистам тем, что "убирать картину из программы было уже поздно".

"Любой развод длится долго, вы уже не любите друг друга, но не можете расстаться. Очень трудно бросить проект, который ты делал год, из него полгода в ежедневном режиме круглосуточном, ты все надеешься, что что-то удастся изменить", - отметил Волобуев.

По признанию режиссера, завершение работы над фильмом было тяжелом, все участники процесса шли на компромиссы. "Какие-то губительные, на мой взгляд, для картины вещи, нам удалось отменить. Но в какой-то момент ты отступаешь назад, и понимаешь, что компромиссы компромиссами, но результат не тот", - объяснил свое окончательное решение Волобуев, выразив надежду на то, что "эта ситуация станет поводом для дискуссии внутри индустрии кино".

Комментарий продюсеров картины ТАСС получить не удалось.

По сюжету картины "Блокбастер" главная героины по имени Лиза (в исполнении актрисы Светланы Устивновой), пережив личный кризис, уезжает из Москвы. В дороге она случайно становится свидетельницей ограбления и попадает в заложники к девушке-грабителю, которую сыграла Анна Чиповская.

В российский прокат лента должна выйти 13 июля этого года.

Программа "Кинотавра"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов. Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов, в жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

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Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов.

Вне конкурса на "Кинотавре" покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получившую приз жюри на Каннском кинофестивале. На закрытии фестиваля 14 июня, после церемонии вручения основных призов, публика увидит киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.

Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.

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