Ведущие анимационные студии России примут участие в крупнейшем кинорынке во Франции

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International Animation Film Market), который пройдет c 13 по 16 июня во французском городе Анси. Участие отечественной делегации в MIFA шестой год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ.

По традиции кинорынок пройдет в рамках 41-го по счету Международного анимационного фестиваля в Анси - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает на берегу одноименного озера лучших аниматоров из более чем 70 стран мира.

16 киностудий на кинорынке

На главном анимационном кинорынке Европы, расположившемся на площади около трех тысяч квадратных метров, будут представлены сотни экспонатов из более 70 стран. На российском стенде можно будет ознакомиться с 16 компаниями, занимающимися производством и дистрибуцией анимационного кино. Среди них - продюсерский центр "РИКИ", анимационные студии "Союзмультфильм", "Анимаккорд", "Киноатис", "Мастерфильм", "Паровоз", "Татармультфильм", "Мельница", школа-студия "Шар" и другие.

По словам исполнительного директора ААК Ирины Мастусовой, участие в форуме в Анси играет очень важную роль в развитии отрасли в России. "MIFA - один из ключевых кинорынков анимационной отрасли. Уже шестой год подряд Россия участвует в нем объединенным стендом, на котором представлены крупнейшие отечественные анимационные бренды. Это играет важную роль в укреплении позиций отечественной мультипликации на международном уровне", - отметила она.

"Год от года растет интерес к российским проектам. Некоторые отечественные сериалы уже стали символами нашей страны. Их узнают и любят зрители по всему миру", - подчеркнула Мастусова.

Говоря о кинорынке, руководитель ААК напомнила, что "ежегодно здесь заключаются десятки сделок, решаются вопросы совместного производства, студии находят партнеров и покупателей для своих проектов".

Семь фильмов в конкурсе

Помимо стенда на кинорынке в Анси, работы российских аниматоров можно будет увидеть на экранах фестиваля. В этом году для участия в конкурсной программе международное жюри отобрало, как и в прошлый раз, рекордное количество работ из России: за призы в разных номинациях будут бороться семь отечественных анимационных фильмов.

Так, в номинации "Телепроекты" Россию представят серия "Танцуют все!" из сериала "Сказочный патруль" (режиссер Наиль Мубинов), "Эпизод 2" из сериала "Черный квадрат" (режиссер Дмитрий Высоцкий), серия "Дикая" из мультсериала "Поросенок" (режиссер Наталья Березовая).

За победу в номинации "лучший короткометражный фильм" будут бороться фильм Светланы Андриановой "Два Трамвая", картина Екатерины Филипповой "Козлы" и лента Анны Будановой "Среди черных волн". В номинации же "Прикладная анимация" отобран ролик "IMAGE PAR IMAGE", который представляет сразу две страны - Украину и Россию. Его авторы - режиссеры Юлия Аронова и Евгений Бойцов.

Немного истории

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился не на ежегодной основе, а с перерывами. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более семи тысяч специалистов отрасли со всего мира.

Россия шестой год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси кинолента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.