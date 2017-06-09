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Обладатель премии FIPRESCI Каннского фестиваля представил свой фильм на "Кинотавре"

Культура
9 июня, 20:15 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Картину "Теснота" режиссера Кантемира Балагова оценивало жюри со главе с актером, главой Театра наций Евгением Мироновым

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СОЧИ, 9 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Кантемир Балагов, получивший премию FIPRESCI 70-го Каннского фестиваля, представил в пятницу свою картину "Теснота" в основном конкурсе XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Фильм оценивало жюри со главе с актером, главой Театра наций Евгением Мироновым. Поддержать режиссера пришли многие его коллеги - Андрей Звягинцев, чей фильм "Нелюбовь", удостоенный в Канне приза жюри, будет бесплатно показан в пятницу поздно вечером на площади у Зимнего театра, Павел Чухрай - его лента "Холодное танго" открывала сочинский фестиваль, актер Дмитрий Дюжев, режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Александр Котт и другие.

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Выйдя на сцену Зимнего театра, создатель картины отметил, что не будет говорить много слов. "Фильм скажет сам за себя, - убежден Балагов. - Спасибо большое "Кинотавру", что приняли фильм, спасибо большое моей команде". Также он поблагодарил своего учителя Александра Сокурова. Режиссер также вспомнил слова программного директора "Кинотавра" Ситоры Алиевой, которая призывает всех "научиться смотреть кино друг друга".

"Теснота" - дебютная полнометражная картина 26-летнего Балагова. На Каннском фестивале лента участвовала в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе. Действие фильма разворачивается в 1998 году в Нальчике. В центре сюжета - история еврейской семьи, у которой в день сватовства похитили сына, требуя выкуп.

Всего в основном конкурсе фестиваля, который открылся 7 июня, участвуют 15 фильмов. Кроме "Тесноты", это "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова. Победитель будет известен 14 июня на церемонии закрытия "Кинотавра".

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