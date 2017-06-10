Спектакль "Минетти" Вахтанговского театра открыл фестиваль SIBIU в Румынии

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный театральный фестиваль SIBIU открылся в пятницу в румынском городе Сибиу спектаклем "Минетти" Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.

"Зал, где состоялся показ, был заполнен до отказа", - рассказал Крок. Он особо отметил, что сцена, на которой играли вахтанговцы, по всем параметрам соответствовала Новой сцене Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, где идет "Минетти".

Крок напомнил, что этот спектакль по пьесе Томаса Бернхарда поставил художественный руководитель вахтанговцев Римас Туминас в содружестве со своей постоянной командой в составе сценографа Адомаса Яцовскиса, композитора Фаустаса Латенаса, хореографа Анжелики Холиной. В главной роли - народный артист России Владимир Симонов, в других ролях - Людмила Максакова, Алексей Кузнецов, Ангесса Петерсон, Максим Севриновский, Полина Кузьминская, Виталийс Семеновс, Мария Волкова, Эльдар Трамов, Ольга Боровская, Лилия Гайсина.

Премьера "Минетти" состоялась 3 октября 2015 года. С тех пор спектакль пользуется успехом и уже отмечен несколькими театральными наградами, сказал Кирилл Крок.

"На фестивале в Сибиу "Минетти" приняли с восторгом, - продолжил он. - Публика аплодировала стоя. А по окончании спектакля в честь открытия фестиваля состоялся праздничный фейерверк".

В субботу "Минетти" сыграют еще раз, также пройдет мастер-класс Римаса Туминаса, проинформировал Крок. Важным событием он назвал открытие именной звезды Римаса Туминаса, которая загорится на Аллее славы в Сибиу. "Эта торжественная акция пройдет в конце фестиваля, который завершится 18 июня", - уточнил Кирилл Крок.

Фестиваль SIBIU и Аллея славы

Международный театральный фестиваль SIBIU (Sibiu International Theatre Festival), объединяющий лучшие театральные силы Европы и мира, ежегодно проводится с 1993 года. В настоящее время он является одним из крупнейших фестивалей Европы и третьим по значимости на континенте после британского в Эдинбурге и французского в Авиньоне. Каждый год на фестиваль съезжаются представители более 70 государств, а посещают его около 600 тыс. человек.

Как сообщается на официальном сайте Sibiu International Theatre Festival, в 2017 году на театральном форуме ожидают 3,2 тыс. артистов и гостей, будет показано 503 представления из 72 стран.

Аллея славы в Сибиу была официально заложена в 2013 году, тогда же на ней загорелись первые звезды выдающихся деятелей театра Сильвиу Пуркарете, Арианы Мнушкиной и Деклана Доннеллана. Затем появились звезды Питера Брука, Петера Штайна, Кристиана Лупы, Тима Роббинса, Кристофа Марталера, Томаса Остермайера, Алвиса Херманиса, Люка Персеваля.

Из российских мастеров театра звезд удостоены режиссер Лев Додин и актер Евгений Миронов.