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Казанский кремль и Александровская колонна внесены в список объектов культурного наследия

Культура
10 июня, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Полномочия по государственной охране за историческими памятниками закреплены за Минкультуры России

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении в список объектов культурного наследия ансамбля Казанского кремля в столице Татарстана, а также Александровской колонны в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Перечень дополнен выявленными объектами культурного наследия, которые входят в состав объектов культурного наследия федерального значения - ансамбля Казанского кремля XVI-XVII веков (г. Казань), расположенных в Великом Новгороде Знаменского собора (1688 г.), Знаменского монастыря XVII-XVIII веков, Юрьева монастыря XII-XVIII веков", - говорится, в частности, в справке к документу.

Кроме того, в перечень включена расположенная на Дворцовой площади Санкт-Петербурга Александровская колонна (1830-1834 годы). Согласно документу, в список объектов культурного наследия в Москве включены торговый дом Московского страхового общества "Боярский двор" (1901), церковь Знамения на Шереметьевом дворе (1704 г.), другие объекты.

Полномочия по государственной охране за историческими памятниками закреплены за Минкультуры России, уточняется на сайте правительства.

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