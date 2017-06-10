Нью-Йорк Сити Балет представил в Вашингтоне новую программу с четырьмя премьерами

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нью-Йорк Сити Балет прибыл на гастроли в Вашингтон, наследники Джорджа Баланчина привезли программу из семи одноактных балетов, включавшую сразу четыре премьеры, в том числе "Одессу" Алексея Ратманского на музыку Леонида Десятникова. Мировая премьера этой новой постановки бывшего художественного руководителя балета Большого театра состоялась месяц назад в Нью-Йорке.
Выступления состоялись на сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Программа была разбита на две части, которые поочередно исполнялись со вторника по воскресенье.
Нынешняя программа стала своеобразным сплавом из работ, давно входящих в репертуар далеко не только нью-йоркской труппы, и новых балетов. Первые представляли "Тарантеллу", "Четыре темперамента" и "Американскую кадриль" Баланчина, а вторые - "Одессу" Ратманского, являющегося в последние годы постоянным хореографом Американского театра балета, "Родео" и "Время бежит" американца Джастина Пека, а также "Американскую рапсодию" британца Кристофера Уилдона.
По отзывам американских театральных критиков, Нью-Йорк Сити Балет находится сейчас на пике формы. По выражению газеты The Washington Post, решившей в данном случае воспользоваться спортивной терминологией, "программа - от начала до конца - стала попросту нокаутирующим ударом".
Газета The New York Times в майской публикации выражала мнение, что Нью-Йорк Сити Балет благодаря работам Ратманского, Пека и Уилдона к настоящему времени превратился в "главный источник важной балетной хореографии в мире".
Как отметила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы Кеннеди-центра Бриттани Лэгер, комментируя завершающиеся гастроли, ангажемент, предусматривающий ежегодный приезд, Нью-Йорк Сити Балет имеет лишь с двумя театральными комплексами. Один из них - это центр исполнительских искусств в Саратога-Спрингс (штат Нью- Йорк), а другой - Кеннеди-центр. "Поэтому у нас есть возможность видеть работы, которые зачастую не показывают за пределами Нью-Йорка, или работы, премьеры которых состоялись совсем незадолго до привоза в Вашингтон", - подчеркнула Лэгер.
Нью-Йорк Сити Балет был создан Джорджем Баланчиным и импресарио Линкольном Кирстейном в 1948 году. Баланчин (1904-1983) - грузин по национальности, его настоящее имя - Георгий Баланчивадзе. Он родился в Санкт-Петербурге, работал в труппе Сергея Дягилева, а с 1933 года в течение пяти десятилетий жил и творил в США. Постановки знаменитого хореографа по сей день являются визитной карточкой труппы, а в целом наследие Баланчина насчитывает более 400 хореографических постановок.