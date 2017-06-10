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В Москве назвали победителей конкурса "Филатов-фест"

Культура
10 июня, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В конкурсе приняли участие более 2 тыс. поэтов и драматургов в возрасте до 30 лет, в финал вышли 10 авторов

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Победителей всероссийского литературного конкурса "Филатов-фест" назвали в Москве, сообщили ТАСС организаторы. В конкурсе приняли участие более 2 тыс. поэтов и драматургов в возрасте до 30 лет из более чем 100 российских городов, в финал вышли 10 авторов.

Лучшей в номинация "Драматургия" названа Кристина Кармалита из Новосибирска и ее пьеса "Обряд развенчания", а лучшим поэтом стал Алексей Зайцев.

По словам председателя жюри литературоведа Игоря Волгина, Зайцев получил наивысший бал, потому что он "чувствует слово, играет со словом". "Ему обязательно надо писать детские стихи, что зачастую сделать гораздо сложнее, чем написать взрослое стихотворение, - сказал Волгин. - Ребенок очень чувствителен к этой игре и терпеть не может занудство. Его стихотворение "Игорек-хорек" - действительно очень смешное".

Волгин также отметил высокий уровень подготовки участников "Филатов-феста" в этом году. "Если в целом общий уровень поэзии в нашей стране сегодня резко упал, то здесь организаторам удалось сделать очень хорошую выборку, и это не может не радовать, - считает он. - Налицо некоторое движение от мыльной оперы к искусству поэзии".

Всероссийский фестиваль молодой поэзии и драматургии имени Филатова "Филатов-фест" посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова. Фестиваль призван привлечь внимание к культурному наследию Леонида Филатова, а также стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых драматургов и поэтов во всех регионах России, говорится в сообщении департамента культуры города Москвы.

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