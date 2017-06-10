Кинокритик Антон Долин стал главредом журнала "Искусство кино"

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Кинокритик Антон Долин возглавил журнал "Искусство кино", ранее его главным редактором был Даниил Дондурей, скончавшийся 10 мая 2017 года после тяжелой болезни.

"Главным редактором журнала "Искусство кино" стал Антон Долин", - объявила заместитель главного редактора Нина Зархи в Сочи на фестивале "Кинотавр". Ежемесячный искусствоведческий журнал издается с 1931 года.

"Это новая для меня история", - признался Долин. По его словам, сейчас журнал находится в кризисе, и ему нужна помощь. "Мы не имеем право потерять "Искусство кино", - сказал критик.

Антону Долину 41 год. Он - российский журналист, кинокритик, ведущий радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и кинообозреватель телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.