Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинокритик Антон Долин стал главредом журнала "Искусство кино"

Культура
10 июня, 11:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, июня. /ТАСС

Ранее журнал возглавлял Даниил Дондурей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Кинокритик Антон Долин возглавил журнал "Искусство кино", ранее его главным редактором был Даниил Дондурей, скончавшийся 10 мая 2017 года после тяжелой болезни.

"Главным редактором журнала "Искусство кино" стал Антон Долин", - объявила заместитель главного редактора Нина Зархи в Сочи на фестивале "Кинотавр". Ежемесячный искусствоведческий журнал издается с 1931 года.

"Это новая для меня история", - признался Долин. По его словам, сейчас журнал находится в кризисе, и ему нужна помощь. "Мы не имеем право потерять "Искусство кино", - сказал критик.

Антону Долину 41 год. Он - российский журналист, кинокритик, ведущий радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и кинообозреватель телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет
3
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
6
На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухе
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама