Президент "Кинотавра" считает, что в конкурсе есть 4-5 интересных фильмов

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Президент XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи Александр Роднянский считает, что в основном конкурсе киносмотра есть 4-5 фильмов, которые предъявляют особый интерес для профессионалов и для зрителей. Об этом он сказал в субботу на своей лекции в рамках фестиваля.

"На наш взгляд, в этом году есть 4-5 фильмов, которые очевидно составляют особый интерес", - сказал Роднянский. Он добавил, что "бывают годы, когда с трудом находится 14 фильмов, которые достойны большой аудитории, а бывают очень конкурентные программы фестиваля, в которых до последнего не знаешь, кто победит, мне кажется, программа этого года будет таковой".

Победители "Кинотавра", который открылся 7 июня, станут известны на церемонии закрытия 14 июня.

Всего в основном конкурсе фестиваля участвуют 15 фильмов. Это - "Теснота" Кантемира Балагова, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.