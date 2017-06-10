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В США умер актер Адам Уэст

Культура
10 июня, 19:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Он известен по роли Бэтмена в одноименном телесериале, который показывали в 60-е годы в США

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Адам Уэст

Адам Уэст

© AP Photo/Paul Warner

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский актер Адам Уэст скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в возрасте 88 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя актера.

В последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.

Актер исполнил роль супергероя Бэтмена в одноименном телевизионном сериале, основанном на комиксах. Его показывали в США с 1966 по 1968 год.

Кроме того, Уэст озвучивал в популярном мультсериале "Гриффины" (Family Guy) одного из персонажей - мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.

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