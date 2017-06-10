В США умер актер Адам Уэст

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский актер Адам Уэст скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в возрасте 88 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя актера.
В последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.
Актер исполнил роль супергероя Бэтмена в одноименном телевизионном сериале, основанном на комиксах. Его показывали в США с 1966 по 1968 год.
Кроме того, Уэст озвучивал в популярном мультсериале "Гриффины" (Family Guy) одного из персонажей - мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.
Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao— Adam West (@therealadamwest) 10 June 2017